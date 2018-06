Camarasa, ante una segunda oportunidad

El rendimiento de Camarasa fue de más a menos la pasada temporada. Tras un inicio de campaña en el que sí entró con asiduidad entre los titulares, el valenciano fue perdiendo protagonismo en los planes de Setién, que incluso señaló en público las dificultades que el jugador tenía para adaptarse a su idea de fútbol. Pero el reto de Camarasa no pasa por encontrar una salida, pese a que su nombre ha estado en el mercado, y sí por convencer al entrenador en su segunda temporada como verdiblanco.“Yo soy el más crítico conmigo mismo, pero estoy convencido de que la próxima temporada ofreceré mi mejor versión en el campo. La ilusión y el compromiso que tenía al llegar al Betis no han disminuido lo más mínimo y estoy deseando que comience la nueva temporada para demostrar todo lo que puedo aportar al equipo”, indicó el centrocampista en la inauguración de la segunda edición del campus que celebra en Meliana, su localidad natal, y en la que cuenta con el apoyo de los valencianistas Ferrán Torres y José Luis Gayà.“Voy a trabajar al máximo y espero cumplir con todas las expectativas. Soy feliz en el Betis y no puedo pedir más. Personalmente, a mi novia y a mí nos encanta la ciudad y sentimos muy cercano el apoyo de la afición. Profesionalmente, el ambiente del vestuario es inmejorable y confío en Setién, de quien he aprendido mucho”, añadió Camarasa, que también resaltó el trabajo realizado por el equipo para alcanzar la sexta plaza y lograr una clasificación directa para la Liga Europa.