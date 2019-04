Además de analizar el derbi ante el Sevilla, Quique Setién, entrenador del Betis, también se ha referido al posible once que presentará mañana en el Sánchez-Pizjuán y en el que Sergio Canales continúa siendo la gran duda. El cántabro ha evolucionado positivamente de su lesión en el tobillo derecho, pero el técnico ha preferido mantener el secreto sobre su participación.

"No lo diré yo, lo dirá su pie. Ha evolucionado bastante bien dentro de lo que cabe. Hay que esperar. Ha habido mejoría, pero no sabemos si la suficiente. Mañana veremos cómo está, es una incógnita. No pasada nada, está en un gran momento, pero si no juega él lo hará otro. Es importante, pero quedarían seis partidos, veremos a ver cómo evoluciona, la capacidad que él tiene, cómo se vea. Hay muchas dudas", ha manifestado Setién sobre el estado físico del centrocampista.

Además, el preparador verdiblanco también ha indicado que no tiene el once claro, una cuestión que decidirá horas antes del encuentro. "Tengo dudas, lo de Canales nos condiciona, aunque no pasa nada si no juega. Tengo dudas en dos puestos. Quizá en otro más. Lo demás lo tengo bastante claro", ha comentado Setién, que se ha referido a Joaquín, una de las posibles novedades en el once y que fue el último en saltar al entrenamiento de hoy: "Se hace el remolón y le cuesta arrancar. Un par de collejas espabilan que no veas".

También ha hablado el técnico sobre Lo Celso, Emerson, Diego Lainez y Jesé, cuatro jugadores que se estrenan en un derbi, al no haber participado en el de la primera vuelta. "A Giovani (Lo Celso) no hay que enseñarle nada, en Argentina son como aquí. Tiene años para saberlo pese a su juventud. Lainez seguro que también. Luego hay que venir aquí y pulsar la ciudad, el vestuario, las experiencias... Eso te va llenando de esa motivación. En estos partidos lo más importante es rebajar un poco la excitación, a veces uno cuando llega los momentos decisivos no se controla y puede ser un problema. Le puede pasar a tu equipo y al rival".