Canales y Borja Iglesias ya lanzan el reto de la Champions

Sergio Canales crea, Borja Iglesias finaliza. Dos de los puntales del actual campeón de Copa acudieron al mismo corazón de Sevilla a inaugurar una de las dos tiendas oficiales que el Betis estrenaba, la de la Avenida de la Constitución. Cortaron la cinta ante numerosos seguidores verdiblancos, sobre todo jóvenes, lucieron tipo con la nueva camiseta para la próxima temporada... y hablaron sobre ella. Sobre una temporada especial por muchas cosas: el listón está alto, pero ellos lo miran de frente. Y lo quieren elevar.

Canales, uno de los capitanes, ejerce de portavoz para ese fresco mensaje de ambición: “El objetivo del club era ser consistentes, seguir creciendo con el objetivo siempre de entrar en Europa. Tenemos que seguir siendo ambiciosos, sabemos la historia del club, ha habido buenas plantillas. Es difícil, tenemos que intentar estar ahí, ser una de las mejores plantillas de la historia del Betis, seguir creciendo y mirando hacia adelante y a lo más alto”, enfatizó el dorsal 10.

Y aunque bien que sabe regatear, no regateó un nombre muchas veces tabú, la Champions. “El año pasado estuvimos cerca, todos fuimos conscientes de que hasta la última jornada íbamos a luchar por la Champions. Lo importante fue ir en cada partido a ganarlo, al 100%, sin pensar en el siguiente, aunque fuese dentro de tres días y en teoría más importante. Ese fue un objetivo importante, para tener esa calma. El crecimiento pasa por ahí. El año pasado dijimos que no hay que tener miedo a la palabra título y este año no hay que tener miedo a ninguna palabra tampoco. Ni impresión ni miedo nos causa ningún tipo de reto”, remataba el fino zurdo cántabro.

A su lado escuchaba sentado Borja Iglesias, al que se le preguntó por su gran amigo Héctor Bellerín, enrolado de nuevo a regañadientes en el Arsenal. “Hablo con él mucho. Para mí es una persona muy importante, un amigo de los que te llevas para siempre. Me encantaría. Si yo tuviese que decidir estaría aquí ya, pero como no tengo que negociar yo, por suerte porque lo haría fatal, ya veremos qué sucede. Siempre ha mostrado su cariño al club y las ganas de estar aquí. Lo que sea, bienvenido sea”.

Y rápidamente, se une a Canales en el audaz mensaje de ambición: “Nosotros intentamos darle la vuelta a la palabra presión y queremos exigencia. Hay capacidad en el equipo y vamos a trabajar al máximo para rendir al máximo posible. Es el rendimiento el que te pone donde mereces. Hemos demostrado que podemos estar ahí cerca y así que hay que ir a por ello”, recalcaba acerca de la Champions.

Vital es para ello seguir captando esa energía del entorno: “La gente está ilusionada con el nuevo comienzo y nosotros lo estamos igual que ellos. Con la cantidad de cosas que se juegan hasta el parón por el Mundial tenemos que llegar lo mejor posible, hacer un buen inicio es fundamental. Estamos con mucha ilusión de empezar mañana. De disfrutar otra vez con los compañeros y compartir momentos. Yo les he echado de menos, la verdad”.

“Es una temporada apasionante –proseguía–, estamos ilusionados en seguir creciendo, en ayudar al club en ese proceso que viene haciendo desde hace muchos años. Cuando hay reconocimiento deportivo es mucho más fácil que se vea. Estamos con muchas ganas de mantener esto y de disfrutar de este momento porque es muy bonito. Si todos los años la preparación es importante, este que todo parece más acelerado, más”.

Observa que su evolución deportiva ha ido aparejada a la del propio Betis: “No tenía duda de que el Betis es un club que viene haciendo las cosas bien durante mucho tiempo, tiene un potencial tremendo y una afición detrás que poca gente la tiene. Se están haciendo muy bien las cosas y eso hace que los jugadores tengan muchas ganas de estar aquí”.

Acabó con un señuelo especial. Está en Catar, adonde irá la selección: “Es una motivación que te puede ayudar a aportar un poco más y a subir el nivel del equipo. No lo miro de reojo pero si se hacen las cosa bien y se puede estar, fantástico”.