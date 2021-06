Sergio Canales se quedó sin Eurocopa, uno de sus objetivos de la temporada, y el propio centrocampista del Betis ha admitido que entendió esa decisión. "Creo que parte de culpa es de mi último mes, que fue más flojo", ha indicado el cántabro en Radio Marca.

Protagonista un documenta de Movistar que se emitirá este jueves, Canales ha comentado el contenido del mismo. "Sobre todo incide en las lesiones que he tenido. En todos los momentos de dificultad que he pasado. Las veces que me he venido abajo, y de cómo, siendo cabezón, me he levantado y he seguido adelante. Tres lesiones no es normal. Me puse a buscar información para que no volviera a ocurrir, y ahora te centras en cada detalle. Esto me ha enseñado muchas cosas y se disfruta bastante", ha comentado el bético.

Sobre su ausencia en la lista de Luis Enrique, Canales ha sido claro. "He recibido mucho cariño. Estoy feliz por la temporada que hemos hecho con el Betis. Con la selección, al final hay que seguir creciendo y mejorar. Creo que parte de culpa es de mi último mes, que fue más flojo. Veo una Eurocopa en la que nadie es favorita. Creo que falta ganar ese partido que de la confianza que necesita la selección. Los jugadores y el míster son muy buenos y no hay nada que reprocharles", ha señalado el bético, que también ha destacado el nivel del grupo: "Hay una plantilla muy equilibrada. Hay gente joven y gente que lo ha ganado todo. No hay inexperiencia, no es un problema. Falta esa victoria que de confianza. El fútbol es un estado de ánimo".

Sobre las críticas de Van der Vaart al juego de la selección, Canales también se ha mostrado sorprendido.

"Hice la pretemporada con él en el Real Madrid y parecía una persona que me dio buenas sensaciones. Otra cosa es al final si sólo lo parecía o lo era de verdad. Es raro que un futbolista escupa hacia arriba", ha comentado.