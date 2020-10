LaLiga ha dado a conocer a sus nominados a mejor jugador del mes de septiembre y entre ellos se encuentra el verdiblanco Sergio Canales. Tras brillar ante Alavés, Valladolid y Real Madrid, el centrocampista cántabro también fue el único con amor propio en la debacle en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe.

El centrocampista cántabro tendrá duros competidores, aunque algunos de ellos sólo han disputado un partido de Liga hasta el momento. Ahí están Luis Suárez, que anotó un doblete en su estreno con el Atlético, o Ansu Fati, que deslumbró en el primer partido del Barcelona de Koeman; también están entre los nominados Iago Aspas, líder del Celta, Mikel Merino, que ha comenzado a gran nivel con la Real Sociedad, José Luis Morales, el comandante del Levante, y Luis Milla, una de las revelaciones del inicio de campeonato con el Granada.

Canales ha comenzado la temporada en un gran tono físico y dispuesto a convertirse en el líder del equipo. El cántabro quiso hacer borrón y cuenta nueva con respecto a la pasada temporada y desde el principio se ha ganado la confianza de Manuel Pellegrini, que le otorga libertad de movimientos en la mediapunta.

Incluso el zurdo está en las quinielas para una posible llamada de Luis Enrique con la selección española, en la lista que el seleccionador ofrecerá esta semana. Volver a estar con España es otro de los objetivos de Canales, que sabe que primero tiene que mejorar el rendimiento del Betis para ganarse un hueco en una posición con numerosos candidatos.

"Esto es un grupo, no es individual y tenemos que seguir adelante. El equipo ha empezado bien la Liga, eso es indudable, y tenemos que hacer que este partido sea el peor de la temporada y mirar hacia delante", expuso Canales tras la derrota de Getafe. "No ha cambiado la mentalidad respecto a otros partidos. Pero estos equipos no te dejan hacer la presión intensa, tras pérdida te meten el balón arriba, y la eficacia que tienen arriba es un espectáculo. Es un equipo que para mí siempre es el más difícil de la temporada. Tenemos que corregirlo, mejorar, que estos partidos no sean así. Nos lleva pasando tiempo y yo creo que no borra el inicio que hemos hecho. Las sensaciones del equipo no las podemos cambiar y en Valencia el sábado tenemos que salir a por los tres puntos, ganar y ponernos con 9 de 15, que antes del parón sería un muy buen inicio, con la mentalidad de seguir ahí", añadió el cántabro.