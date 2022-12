Canales pone al servicio del deportista su experiencia con las lesiones

Sergio Canales inauguró este viernes en Valencia un gimnasio-clínica de recuperación y superación deportiva, una idea en la que, según explicó, ha querido volcar todas las experiencias que ha vivido para superar las graves lesiones que ha tenido en su carrera, especialmente en las rodillas.

"La idea viene de hace muchos años y viene tras las experiencias que he tenido, que me las tomo como un regalo, para intentar levantarme. Superarnos es algo que tenemos que intentar todos. Mucha gente me pide consejo y yo no soy nadie pero quería rodearme de un equipo nuevo. Espero poder ayudar a mucha gente. Yo soy la idea, pero lo importante es el equipo que hay detrás y los profesionales que lo trabajan y van a ayudar”, explicó Canales en la inauguración de Breakers.

"Las experiencias que he ido cogiendo, las notas que he ido tomando... Pasas de estar jugando, a estar solo y es ayudar a esas situaciones, crear grupos, ayudar en el tema mental. Eso es importante en el mundo del deporte", apuntó Canales, junto a su socio Álex Oviaño.

Al acto asistieron entre otros Ángel Haro, presidente del Betis y ex jugadores como Xabi Prieto, David Albelda, Esteban Granero y Álvaro Arbeloa, también embajador del Real Madrid y entrenador del juvenil de este club, que contó cómo hace unos meses, tras contarle el caso, Canales llamó a un jugador del juvenil que entrena en el Real Madrid y que se había roto el ligamento cruzado.

"Es un ejemplo para cualquier persona que tenga un traspiés porque en los malos momentos es cuando se conoce a la gente", señaló. También estuvieron Andrea Esteban, entrenadora del Valencia CF femenino, Álex Mumbrú, entrenador del Valencia Basket o el atleta Chema Martínez.