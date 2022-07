Canales: "Lo de la temporada pasada debe ser el primer paso para no ponernos techo"

Canales es uno de los pesos pesados de la plantilla y sus palabras tiene su peso. Oírlo hablar de la ilusión y las ganas que tiene la plantilla por elevar aún más la exigencia da para ilusionar a los más de 55.000 socios verdiblancos y a todos los seguidores béticos.

El cántabro recordó en Betis TV el éxito del curso anterior, "un año inolvidable, pero muy duro psicológica y físicamente". "Pero todo valió la pena y estoy muy orgulloso y feliz de estar en un club que sigue creciendo y que tiene ganas de conseguir muchas cosas. Lo de la temporada pasada debe ser el primer paso para seguir creciendo y no ponernos techo".

Canales, que se siente "muy feliz e identificado con el proyecto, el club, la plantilla y el cuerpo técnico", habló de la gran "responsabilidad, ganas e ilusión" con la arranca esta temporada. "Hay jugadores muy importantes en el plantel y una de las claves del año pasado es que todo el grupo sabía cuál era su papel para sumar. Hay que seguir así para hacer otra campaña inolvidable. Personalmente siento mucha responsabilidad y es algo que me encanta, porque por eso trabajo cada día".

El jugador santanderino no ha parado en verano, consciente de las peculiaridades de esta liga. Por eso fue "arrancando progresivamente para empezar el campeonato a buen ritmo para estar estos tres primeros meses de competición, antes del parón por el Mundial, al mejor nivel posible". "A ganas no me supera nadie", insistió el jugador heliopolitano, que sueña a lo grandes, "con muchas cosas". "Estoy muy ilusionado, porque veo al equipo con muchas ganas e ilusión. A veces notas cosas desde el principio y este año lo he sentido, como el anterior. Esta liga es algo diferente y hay que estar preparados y plantearnos estos tres meses como si fuese una liga y estar lo más alto posible para luego arrancar ya provechar las oportunidades".

Respecto a la afición apuntó: "Puedes ganar un triplete y sería complicado agradecer el apoyo de la afición. Por nosotros y lo que conlleva el Betis vamos a ir a por todas. La pasada campaña fue muy buena, pero en cuanto a exigencia tenemos que ir a más. No podemos mirar hacia atrás", apuntó Canales, que ahondó en la importancia del grupo: "Hemos creado una familia y es un lujo estar en este vestuario. No creo que nadie quiera salir. Todos tenemos ilusión de conseguir grandes cosas y ser una de las mejores plantillas de la historia del club. El mercado manda y cuando acabe los que estemos iremos a por todas".

Respecto a su posición en el campo con la llegada de Luiz Henrique, lo tiene claro tras hablar con el técnico: "Pellegrini siempre me ha dicho que tengo que estar preparado para jugar en cualquier laso y eso creo que es algo que me ha hecho crecer como futbolista. Es algo que me costó asimilar, pero hay que estar preparado para todo. Personalmente uno sabe dónde disfrutas más, pero el fútbol es un deporte colectivo y y si ganamos conmigo de lateral pues estará bien", afirmó Canales, quien destacó que "las ganas y el compromiso de todos es enorme". "Nos vamos a dejar todo por devolverles ese cariño que nos están brindado los seguidores. Esperemos que sea un año más bonito que el pasado", deseó.