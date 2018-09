La cantera, siempre presente en Setién

La cantera del Betis sigue estando muy presente para Quique Setién. El cántabro no dudó la pasada temporada en darle confianza a jugadores como Fabián, Loren, Júnior y Francis, con una gran venta y con protagonismo en el primer equipo, y para ésta sigue muy de cerca a más jugadores del Betis Deportivo, como se comprobó en el amistoso del pasado miércoles (0-4) en Mérida.

Allí jugaron Edgar, Julio Alonso, Simón, Kaptoum, Jaime Garijo, Iván Navarro, que marcó el cuarto y último tanto del encuentro, Robert, que hizo el tercer gol verdiblanco y dejó detalles de su calidad, y Rodri, que ofreció también cosas muy interesantes en el centro del campo con su pierna izquierda, demostrando por qué ha empezado a un muy buen nivel en el segundo equipo. Así, el meta Dani Rebollo, que estuvo en la pretemporada bética, Robert, que también realizó buena parte del trabajo de verano con la primera plantilla, Kaptoum e Iván Navarro forman parte de la lista del Betis para la Liga Europa.

Quique Setién, sobre la cantera "No tengo al filial de adorno; si alguien se relaja, algún chaval habrá dispuesto a darlo todo"

"La plantilla que tenemos está muy bien compensada, en número de efectivos no son muchos. Uno o dos más podrían asegurarnos cualquier problema, pero eso a la larga genera descontento en muchos jugadores, porque no es lo mismo dejar fuera a uno o dos que a cinco o seis. Esto genera un estado de ánimo diferente y la alegría y las sensaciones que hemos tenido el año pasado, una gran parte de culpa la tiene la felicidad y la tranquilidad de que todos se han sentido importantes para jugar. En los 21 casi añadiría a Kaptoum, pondría 22. En el filial han llegado muchos jugadores nuevos. Han tenido algunos con nosotros, otros han salido cedidos como Julio, pero estoy en permanente contacto con José Juan, vamos hablando, y se van a ir incorporando a entrenar. Seguro que algún chaval tendrá la oportunidad si las circunstancias se dan. No tengo al filial de adorno. Si alguno de los de arriba se descuida o se relaja seguro que hay un chaval dispuesto a darlo todo en cualquier momento", comentó Setién en la rueda de prensa previa al derbi. Un ejemplo más de que el preparador del cuadro heliopolitano sigue con mucha atención el trabajo que las jóvenes promesas béticas están realizando a las órdenes de José Juan Romero, con el fin de poder contar con ellas durante la temporada.