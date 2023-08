Catalán: "Me encantaría que la oposición fuera a la ampliación de capital"

El vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, ha analizado en Cope Sevilla diferentes cuestiones acerca de la Junta de este viernes y la posible ampliación de capital.

Ampliación de capital

"La certeza de que salga adelante no la tenemos porque la Junta de accionistas del Betis son eventos importantes para decidir el futuro de club. Esperamos una participación importante. Sí que es verdad que a nivel de números de acreditados y personas que están votando es una participación muy alta. Al final, los béticos han comprendido el momento importante para seguir en este proceso de crecimiento y van a responder. Será lo que quieran los béticos. Nos interesa mucho el voto de muchos béticos con pequeñas acciones. Hasta ahora han estado con nosotros y esperamos que mañana también nos apoyen y la ampliación de capital salga adelante".

¿Por qué 42 millones?

"Esa cantidad está muy pensada y estudiada y analizada. Viene por todo lo que vamos viendo en estos cuatro años por la pandemia del Covid. Tuvimos grandes pérdidas por ingresos de ticketing, descenso de ingresos de jugadores, de patrocinadores... Llevamos unos años lastrados por pérdidas de más de 70 millones de euros. Tenemos en LaLiga analizadas las pérdidas por el Covid, en el caso del Betis de 65 millones. Ese agujero nos impide seguir creciendo y seguir ampliando la plantilla para estar en Europa. El año pasado tuvimos que poner en el consejo una cantidad considerable para inscribir jugadores y ahora es el momento en el que es necesario una ampliación de capital. La Liga está muy por encima de la economía de los clubes y está muy contenta con el grupo gestor del Betis y nos viene demandando desde hace tiempo que hay que reforzar el capital del club. Hemos intentado otros caminos para no llegar a la ampliación de capital, pero al final no ha podido ser. No podíamos haber tenido este equipo si no se hubiera solicitado esta ampliación de capital".

Gestión económica

Nosotros somos autocríticos. Nos equivocamos, pero tenemos que tomar decisiones. Ante una situación clarísima de descenso de ingresos nosotros podíamos optar por otras decisiones. Por ejemplo podíamos haber decidido, como el Valencia, desarmar el equipo, reducir coste de plantilla, quitar al entrenador... Eso nos hubiera llevado a una pérdida de potencial deportivo. Los resultados nos han dado la razón. Tenemos un club muy valorado en todo el mundo. A nivel deportivo una plantilla de valor impresionante. Es el camino que hemos seguido y queremos seguir. Es demagógico decir que se podían haber hecho otras cosas".

¿Tendrán Haro y Catalán más poder con la ampliación?

"Me encantaría que la oposición, con sus paquetes, fuera a la ampliación de capital. Todos tenemos que esforzarnos. A mí también me supone un esfuerzo. No tengo ningún interés económico en el Betis. Me gustaría que Caro Ledesma, Salas… lo hagan. Todos aportamos por un proyecto de club. El comprar acciones es un tema de ilusión, una felicidad de ser accionista, pero esto no concuerda con lo que piensa la oposición. Ellos siempre que hablan con nosotros hablan de venta futura. Nosotros lo que queremos que el Betis se escape de que venga un inversor extranjero".

Situación de Guido Rodríguez

"Nosotros con Guido Rodríguez estamos encantado. Nosotros queremos tener a Guido en la plantilla. Llevamos mucho tiempo queriendo renovar a Guido, luego al final el mercado es el que te dice si el jugador quiere irse a otro sitio. Recordemos que fichamos a Guido por 3 millones cuando quedaban seis meses de contrato. Hemos demostrado que hemos sabido movernos en el mercado en entradas y salidas. Nosotros seguimos queriendo a Guido, pensamos que esto va a acabar con Guido renovado. Pero los jugadores tienen una carrera deportiva, tiene 29 años, ha ganado un Mundial y hay clubes con capacidad por encima nuestra que pueden hacer ofertas mejores que la nuestra".

Las inscripciones de Bartra y Bellerín

"Es una situación que no nos gusta nada. Nosotros apostamos para traer jugadores clave: Marc Roca, Ayoze… Ahora nos han quedado esos dos jugadores por inscribir. Estamos convencidos de que van a estar inscritos. Queda mucho mercado. Los jugadores del Betis son atractivos. Tenemos situaciones de clubes que están interesados en varios jugadores del Betis. Tenemos que conseguir la mejor plantilla".

¿Salidas para que vengan más fichajes?

"Lo primero es solucionar la inscripción de estos dos jugadores. Ver dónde nos reforzamos y ver situaciones de últimos días de mercado. Realmente no se pude decir nada con rotundidad. Trabajamos a destajo para que el equipo sea el mejor posible, siempre en conexión con Planes y el entrenador. ¿Lo Celso? Son jugadores que tenemos buena relación. Es una alegría que jugadores así quieran volver el Betis, pero es complicado. El entrenador cuenta con él, pero han pasado cosas estos veranos y al final veremos qué pasa. Es la ilusión de este final de mercado. Sabemos lo importante que es esta temporada. El año que viene empieza la nueva Champions. El quinto puesto puede dar lugar a jugar la Champions. La ambición que tenemos es máxima. Tener esta ampliación es muy importante, es fundamental que la parte financiera se recupere porque ahora mismo estamos débiles".

¿Entrarán fondos de inversión en el club?

"Muchos inversores extranjeros se presentan al Betis desde hace años y las reuniones duran cinco minutos. Nosotros esperamos en esta ampliación de capital es que vayan muchos accionistas, especialmente de la oposición. Cuanto más dinero entre en el Betis mejor para el proyecto de crecimiento. Habrá accionistas que no podrán, habrá segunda ronda en la que daremos entrada a abonados y esperemos que no queden acciones para salir al exterior. Por esa razón misma hemos marcado que el consejo decidirá en ese caso quién puede entrar o no. Nosotros tenemos claro que no vamos a dar entrada en el club a un inversor extranjero importante".