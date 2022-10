Pellegrini: "El VAR se vio que manda más que el árbitro"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, se mostró contrariado por la derrota y, sobre todo, por la actuación de Soto Grado en la roja a Luiz Felipe.

Análisis del partido

"Me pareció muy injusto el resultado. Jugamos 70 minutos muy buenos con uno menos. Una expulsión que no la entiendo. El árbitro estima que es amarilla, el VAR manda más que el árbitro. Nos quedamos con uno menos y a excepción de algún contragolpe en el primer tiempo no tuvieron más ocasiones hasta el minuto 80 del segundo tiempo. Tuvimos varias ocasiones claras para haber empatado. Me siento orgulloso de dirigir a este equipo".

Penalti y cambios

"No fue el penal, sino la expulsión lo que cambió el partido. El VAR iba a intervenir cuando hubiera necesidad. Una persona a cámara lenta no lo estima igual que el árbitro. Soy partidario del VAR. Arregla injusticias pero intervino y nos dejó con uno menos. Tuvimos ocasiones de gol para empatar. Me voy con el convencimiento de que estamos en la senda correcta. En el segundo tiempo metimos jugadores para tener más el balón. El equipo se asoció bien y tuvimos ocasiones de gol".

La baja Aspas

"No cambió nada. Uno prepara el partido en función de lo que mi equipo debe hacer ante un rival. Iago es importante, pero nosotros teníamos también a Fekir. En eso nos centramos. Hicimos el partido correcto, pero no sacamos el resultado que queríamos".

Coudet

"La amistad queda fuera del campo. Ojalé que solucione rápido los problemas por los que viajó a Argentina. La derrota duele contra quien sea".