Chadi Riad: "Tengo muchas ganas de vivir el derbi"

El futbolista del Betis Chadi Riad ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, expresando su felicidad por el momento que atraviesa.

Titularidad

"Ha sido inesperado porque yo venía como cuarto central. Desgraciadamente con la lesión de Bartra tuve la suerte de entrar y con la calidad de los compañeros es imposible jugar mal. Estoy muy contento de encajar bien en el club. Estoy jugando muchos partidos, acumulando experiencia, aprendiendo de los mejores, como Pezzella. Estoy muy a gusto. Estoy muy feliz aquí. Pensaba que como en el Barca nunca iba a estar en ningún lado, pero me equivoqué. Estoy muy feliz".

Confianza de Planes

"A Ramón lo conozco de hace años. Sabe la calidad que tengo y por eso se realizó este fichaje tan inesperado y difícil. El puesto me lo gano con trabajo, ganándome la confianza del míster y estoy entrando en los partidos".

Debut ante el Barça

"La gente que me quiere sabe que en el Barcelona no contaban conmigo en un principio. Me cedieron y con trabajo al final la vida dio mucha vueltas. Logré un puesto en el Barcelona B y fue inesperado acabar en el Betis, pero muy contento. Y con debutar contra el equipo de mi vida, más contento aún".

Aris

"En este partido está el 95% del avance a la siguiente ronda. Animaré desde fuera como un aficionado más".

Derbi

"Este derbi es muy hablado por todo el mundo. Es algo que tengo muchas ganas de vivir. Estamos en una línea ascendente y ellos no están teniendo buenos partidos. Tenemos que ir a ganar, no queda otra".