Claudio Bravo: "El partido nos deja un sabor de boca positivo"

Claudio Bravo fue uno de los protagonistas del encuentro, aguantando bajo palos las embestidas del conjunto blanco en el tramo final del encuentro, que calificó como "intenso" y que deja un "sabor de boca positivo".

"Fue un partido intenso, con mucha concentración de ambos lados. Sabíamos que ante el Real Madrid había que competir sin renunciar a nuestro fútbol. No te puedes despistar ante un rival así, porque si no pierdes y el Betis compitió hasta el final con una concentración máxima. Nos vamos con un sabor de boca positivo", indicó el chileno.

Sobre los objetivos no se salió de la línea de toda la plantilla: "Siempre hay que soñar y aspirar a lo máximo. Pero no hay que mirar tan lejos, sino disfrutar de este partido y pensar en el siguiente, que es un enfrentamiento ante un gran rival. Hay que ir partido a partido manteniendo la misma ambición", aseguró el portero, que restó importancia a su desencuentro con Vinicius: "Es parte del juego. Quedan en el césped. Había que enfriar la acción para que el equipo se replegara. No hay que ser tan quisquillosos. Esto es un espectáculo", aseguró.

"Supimos resistir atrás con concentración e intensidad, al igual que hizo el Real Madrid. El equipo que hubiese bajado los brazos hubiera perdido, pero tuvimos ocasiones como para llevarnos los tres puntos", indicó.

Por su lado, Ruibal señaló que fue "un bonito partido para el espectador, con muchas ocasiones. Sumamos un punto y ahora a pensar el jueves. No nos ponemos límites. Seguimos partido a partido", aseguró.