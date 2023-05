Claudio Bravo y su futuro: "Si toca seguir en el Betis, bien; si toca irse para casa, bien también"

Titular en los dos últimos partidos en los que el Betis recuperó la senda triunfal en San Mamés (0-1) y frente al Rayo Vallecano, Claudio Bravo apunta al derbi con el Sevilla en una recta final de temporada en la que el Betis busca "abrochar el objetivo", una vez que el equipo vuelve a estar en un buen momento.

"Es un partido especial por todo lo que mueve y significa. Nos estamos jugando mucho en la Liga y es importante también para nosotros en lo deportivo, más allá de lo que significa el encuentro. Llegamos en un momento bueno. Quizás unas semanas atrás no era el momento idóneo, pero los dos últimos partidos nos refuerzan muchas cosas cara a las próximas jornadas", apuntó el chileno en Betis TV, que destacó uno de los puntos fuertes del conjunto heliopolitano: "Eran dos rivales que estaban cerca nuestra y de habernos dejado puntos nos hubiéramos complicado mucho. Pero ésa es la grandeza de este equipo, la capacidad de sobreponerse a la adversidad y a los malos momentos para alcanzar el objetivo de clasificarnos de nuevo por tercer año consecutivo".

A cuatro jornadas de la conclusión del campeonato, el conjunto verdiblanco está cerca de alcanzar el objetivo europeo, pero el guardameta avisa de que hay que poner el broche a la temporada todavía: "En el fútbol si no tienes el objetivo en la mano te puedes quedar sin nada. Muchas veces parece que tienes el logro en la mano y al final te quedas sin nada. Hay que saborear los objetivos cuando ya es matemático. Ahora no tenemos nada. queda Liga y partidos por delante todavía, aunque sería ideal abrochar el objetico cuanto antes".

Confianza en sí como valor

No ha sido la mejor temporada para Claudio Bravo. Fue uno de los damnificados al principio del curso por los problemas con las inscripciones y Rui Silva tomó la delantera. Apenas acumula 17 partidos en todas las competiciones, sólo ocho en la Liga tras dos últimas titularidades. "Siempre uno se prepara en silencio también cuando no le toca jugar. Es parte del trabajo de cada uno, porque más tienes que prepararte cuando no juegas. Las sensaciones varían a nivel de confianza si juegas o no, pero ahí es cuando sale a relucir la experiencia, los años de carera en el fútbol y eso ayuda a uno y al equipo". Y esa experiencia es la que le permite estar preparado cuando es el elegido: "Más que sufrir cuando no juego intento revertir la situación. Sé la valía que tengo en un vestuario, y la manera de afrontar situaciones adversas. Intento siempre mejorar y estar de alguna u otra manera juegue o no. El rol de cada uno en ese aspecto es valioso en un grupo e intento dar lo mejor de mí en cada momento. Si es jugando, ideal, porque me encanta competir y estar en los partidos importantes. Estoy tranquilo, trabajando bien. Lo más difícil en el fútbol es conseguir confianza. Eso no te lo da nadie ni se puede comprar. Lo tiene que adquirir uno mismo con trabajo".

El derbi y la renovación

Sobre el próximo partido del domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21:00) advirtió: "Es un rival fuerte que viene haciendo las cosas de buena manera tras pasar un momento delicado en la Liga. Más que preocuparnos del rival debemos pensar en nosotros mimos, de prepararnos bien, de que el grupo este fuerte y unido. Si te entran las dudas las cosas entran en un escenario que no queremos. En estos encuentros debemos confiar en nosotros respetando al rival, pero sabiendo que si hacemos lo que tenemos que hacer sacamos los partidos adelante. Se trata de mantener lo que venimos haciendo. No cambiar, no dudar... No tomar esta semana con relajamientos y la victoria del lunes ya no existe y sólo pensamos en el partido del domingo".

Sobre su futuro no aclaró nada, más allá de su deseo de continuar aunque si toca poner fin a su carrera lo hará sin estridencias. "¿Seguir? Depende. No me apresuro a nada. Tengo una edad y soy un privilegiado dentro de mi trabajo. Pero eso lo determina el cuerpo, la cabeza si quiere plantearse objetivos y desafíos... No tengo prisa alguna. Si toca seguir aquí, bien; si toca irse para casa, bien también. Creo que eso lo tengo claro. Mientras me sienta útil y en forma para competir puedo continuar, pero si no me voy para casa feliz a disfrutar con mi familia y de todo lo que he conseguido en mi carrera y no pasa nada. Sin despedidas, si nada. Tal y como empecé, en silencio, acabaré mi carrera".

Por último, Claudio Bravo se refirió a Joaquín, quien sí podrá fin a su carrera al final de esta campaña: "Es un jugador determinante y lo demostró el otro día ante el Rayo. Es lo que tienen jugadores con tablas, con esta envergadura, futbolistas con cosas que no se pueden conseguir en ningún lugar porque tienen algo que te lo da la experiencia, los años de circo... Lo echaremos mucho de menos en el vestuario, porque es muy importante y valioso. Lo extrañaremos mucho".