Claudio Bravo: "Tengo vacaciones y no pretendo sentarme a ver fútbol en la tele"

Claudio Bravo jugó con Chile un partido amistoso en Polonia, de preparación para el Mundial del Qatar para el cuadro europeo, que ganaron los locales por 1-0 con un solitario tanto de Piatek en Varsovia.

El portero bético fue titular con su selección, que gozó de tres buenas ocasiones en el primer tiempo: Marcelino y Arturo Vidal se encontraron con la figura de Lukasz Skorupski y Núñez, que tuvo la más clara tras plantarse solo ante el meta polaco.

En la reanudación, poco cambió. La multitud de cambios no ayudó para componer un duelo más digerible. Chile, además, se echó atrás y ya no se acercó más al área de Skorupski, mientras que Polonia, en los últimos minutos, y sin Lewandowski (no salió del banquillo) tuvo un arranque de orgullo con el que obtuvo su premio: Piatek, en el minuto 84, recogió un rebote que dejó Claudio Bravo dentro del área y marcó el único tanto del choque.

"A todos nos encantaría dar esta conferencia en Qatar y no en un amistoso", dijo el jugador del Betis, satisfecho por la forma en la que Chile compitió: "Me voy feliz por ver a la selección compitiendo así". "Que la gente siga confiando en la selección, intentamos dar lo mejor cada vez que nos toca competir", dijo antes de encarar el últimi amistoso antes de tomarse unas vacaciones. Chile jugará este domingo ante Eslovaquia, en Bratislava.

"Tengo vacaciones y no pretendo sentarme en una tele a ver fútbol", dijo Bravo sobre sus perspectivas con el Mundial Qatar. "No soy mucho de llegar a la casa a ver fútbol. Si puedo elegir entre el cine y el fútbol, prefiero irme al cine, o si si elijo entre el fútbol o la bicicleta, prefiero la bicicleta", explicó. "Tengo vacaciones y no pretendo sentarme en una tele a ver fútbol", añadió.