Convencido de sus motivos

A algo más de 48 horas de la visita del Betis al Espanyol, Rubi repasó varios asuntos de la actualidad verdiblanca en sala de prensa. El técnico de Vilasar de Mar reconoció que el envite ante su ex equipo “está marcado dentro del calendario”. Aguarda un partido “más difícil de lo que indica la clasificación” y deseó “lo mejor” para los pericos una vez suene el pitido final. Lo expresó a sabiendas del hostil recibimiento que algunos le preparan en Cornellá. Algo que no hace tambalear la convicción de que a principios de junio, cuando dejó el Espanyol para firmar con el Betis, lo hizo alentado por “el proyecto” de los verdiblancos y no por otra cuestión.

Esta semana, aficionados espanyolistas difundían en redes sociales la imagen de unos billetes ficticios, con los rostros de Rubi y Borja Iglesias –ambos ex pericos– en el centro. Se le preguntó al entrenador del Betis por esta estrafalaria iniciativa. Y fue transparente. “Estamos en este negocio del fútbol y somos gente que está expuesta a la opinión pública. Pero ya expliqué en un comunicado las razones de mi marcha. Todo lo que escribí era verdad”, aseguraba el catalán. “Y en ningún caso he venido al Betis por un tema económico. Si he venido es porque me parecía un proyecto muy ambicioso”, concluía.

Más allá de este aspecto, Rubi admitió que la visita al Espanyol será especial para él. “Es un partido marcado dentro del calendario. En cuanto ruede el balón vamos a buscar los tres puntos, pero me reitero en que, a partir de después, deseo lo mejor para los pericos”, resaltó. Pese a la delicada situación que atraviesa el conjunto barcelonés, que sólo cuenta con nueve puntos en su casillero y es colista de Primera División, el preparador bético advirtió de la dificultad que puede conllevar el encuentro. “Conozco el potencial y hay muy buenos jugadores en esa plantilla”, subrayó.

Después de haber enlazado los suyos triunfos ante Valencia, Mallorca y Athletic, Rubi espera poder prolongar esa buena dinámica mañana. “Nosotros vamos con la ilusión de dar continuidad a las tres victorias que hemos conseguido. Y con la ilusión de demostrar que estamos en nuestro mejor momento, porque realmente creo que estamos haciendo partidos bastante buenos”, transmitió el catalán, que quiere seguir escalando puestos. “Es una oportunidad para intentar colocarnos en la zona media alta”.

Preguntado por si Joaquín tendrá un puesto asegurado en el once después del histórico hat-trick al Athletic, el técnico no dio lugar a dudas. “Es titular en este partido indiscutiblemente. No porque lo diga el entrenador, sino porque él se lo gana en el campo. Además, él ya es una persona que está acostumbrada al halago y no va a bajar su ambición de querer repetir partidos como el del otro día”.

El otro nombre que salió a la palestra fue el de Borja Iglesias, que también fue baluarte del Espanyol el curso pasado. El Panda también está señalado por la parroquia perica, pero Rubi lo ve “tranquilo”. “Borja siempre entrena muy motivado y al cien por cien. Está con muchas ganas de jugar, igual que Loren. Luego las decisiones las tomo yo. Pero lo he visto normal, como cualquier otra semana”.

También habló el catalán sobre la cantidad de seguidores verdiblancos que suelen acudir a partidos que se disputan en su tierra. “La afición del Betis se hace notar en todos los campos de España. Lo vimos el otro día en Mallorca y lo hemos visto en todas nuestras salidas. Aunque es cierto que en Cataluña hay muchísima gente bética y con muchas ganas de ver a su equipo”, expresó. Asimismo, Rubi espera que ambas aficiones puedan disfrutar del envite al margen de polémicas. “Va a ser un partido difícil, pero estoy seguro de que lo será dentro de la cordialidad”.

En cuanto al mercado invernal, ya próximo, admitió que hacer más sólida la medular es un objetivo. “Es cierto que hemos manifestado desde la entrada de la competición que quizás era una de las posiciones que se podían reforzar. Lo que siempre digo es que estemos convencidos de que el jugador que venga nos vaya a ayudar”.