Casimiro: "Falta por dar el último paso, el que entraña mayor dificultad"

El entrenador del Coosur Betis, Luis Casimiro, considera que a su equipo le "falta por dar el paso que entraña mayor dificultad, el último", para sellar la permanencia matemática y por eso considera que el partido de este martes frente al Gran Canaria "tiene mucha importancia".

Casimiro ha declarado este lunes en rueda de prensa que "en diez días desde el último partido ha dado tiempo a todo y lo ideal hubiese sido seguir compitiendo", pero los béticos han aprovechado el parón para "trabajar y también disfrutar un poco de la Feria" antes de "preparar específicamente este partido contra un gran rival".

El técnico ciudadrealeño recordó que el cuadro insular "se está jugando los play off" y posee "un equipo larguísimo, con mucho talento ofensivo" que "en la línea exterior, todos son anotadores y por dentro, son grandes e intimidadores"; y destacó al ala-pívot lituano John Shurna, quien "está en estado de gracia: es un equipo peligroso", dijo.

Casimiro no cree que tenga importancia que "se dieran mal" los partidos que siguieron a "los anteriores parones" porque "no es algo que vaya a repetirse" y, además, informó de que "desde que acabó el partido de Fuenlabrada", ha hecho "un trabajo de mentalización" para recordar que "la salvación no está completada" porque pese al "buen esprint" de los béticos, "abajo hay mucha igualdad".

"Nos ha traído hacia aquí no hacer cuentas. Desde el primer día, la filosofía fue ésa. Las posibilidades de empates múltiples dependen de otros resultados. Hemos luchado por depender de nosotros mismos y lo hemos conseguido. El equipo da garantías ahora mismo, se puede ganar a cualquiera y eso evita mirar otros resultados", concluyó el preparador manchego.