Del bambú de Cordón al inicio del futuro garantizado de Haro

Ángel Haro quiere dejar huella de su paso por el Betis. Más allá de lo deportivo, su gestión se ha centrado en lo institucional, en el patrimonio del club..., todo ello redondeado con la guinda del título de la Copa del Rey, 17 años después del último.

Por eso en el acto del inicio de las obras de la nueva ciudad deportiva del Betis, que se construirá en varias fases, siempre habló de "un día histórico", un momento clave para en la historia de la entidad. "Hoy garantizamos el futuro del Betis. El futuro no hay que verlo como algo que ocurre, sino como algo moldeable a los objetivos marcados. Damos un paso más, como los que dimos con la construcción del Gol Sur y los que daremos acabando el estadio", afirmó el presidente verdiblanco, quien destacó que con este gran proyecto "el club no pierde capacidad económica y no detrae recursos que fuesen para la primera plantilla".

"Cuando el día de mañana un canterano salido de aquí debute en el primer equipo entenderemos la importancia de este día"

El máximo dirigente heliopolitano se dirigió a algunos canteranos béticos presentes en el acto para, además de que no copien el ejemplo de la impuntualidad de Joaquín, recuerden "este día cuando alguno debute con el primer equipo". Incluso fue más allá. "Nuestro objetivo es poner herramientas por si no llegáis a triunfar seáis personas de bien, formadas para desarrollar vuestra vida. Pero cuando el día de mañana un canterano salido de aquí debute en el primer equipo entenderemos la importancia de este día".

ANTONIO CORDÓN "Cuando plantas una primera semilla de bambú tarda siete años en crece y después lo hace 30 metros en cuestión de semanas; vamos a ver muchos bambúes crecer en muchos menos años"

En la misma línea se expresó Antonio Cordón, director deportivo, para quien apostar por la cantera es una inversión de futuro. "Estamos viendo como está el mercado. Así que si puedes generar futbolistas eso es un gran patrimonio propio", indicó antes de poner un ejemplo gráfico: "El Betis es un club de retos y crecimiento y lo demuestra día a día. Cuando plantas una primera semilla de bambú tarda siete años en crecer. La riegas a diario sin que crezca, pero después crece 30 metros en cuestión de semanas. Vamos a ver muchos bambúes crecer en muchos menos años. Ésa es la filosofía del Betis.