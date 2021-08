Cordón: "La plantilla está, prácticamente, cerrada"

El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, ha analizado en la presentación de Germán Pezzella como nuevo jugador del Betis, la situación actual del cuadro verdiblanco respecto al mercado de fichajes.

Fichas libres, Sabaly

"Sabaly sabemos que va a estar un periodo de baja, pero está inscrito con la plantilla. Es jugador todas luces de la plantilla. Estamos pendientes de algún otro movimiento, pero estoy convencido de que tendrá su dorsal. El caso de Yassin Fekir es un jugador más de la plantilla. Está creciendo, es joven y es un jugador más que tiene que seguir intentándolo y está a disposición de nuestro staff técnico, que tenemos tres competiciones".

¿Descarta reforzar el puesto de lateral?

"Es una pregunta más para el entrenador, pero en principio estamos cubiertos. La plantilla la tenemos prácticamente cerrada, salvo que ocurra alguna salida inesperada. Y realmente esperamos a la recuperación de Sabaly. Hay otros jugadores que lo pueden hacer perfectamente en esa zona, tenemos a Montoya, Fran Delgado... Y después hay algún jugador más en la plantilla que se puede acoplar a ese puesto".

Situación de William Carvalho

"En cuestión de salidas estamos abiertos. Ningún jugador del Betis es intransferible si viene alguna oferta. Realmente hasta que no se produzca el cierre del mercado no podemos descartar nada. Joel ha jugado mucho con nosotros y lo respetamos al máximo. Tenemos que esperarnos hasta el final de mercado. Las noticias que salen a nivel de Twitter (sobre Carvalho), es cierto que cada día nos aparece un nombre diferente, pero la realidad no suele ser esa. Pero vamos a esperar a ver lo que ocurre".

¿Alguna petición especial de Pellegrini?

"Acaban de llegar Pezzella y Willian José. La remodelación de la plantilla estos dos años, veníamos de años anteriores con la plantilla muy buena, creo que son 12 o 13 jugadores que se han cerrado entre fichajes y canteranos. Eso es casi un 45 % de la plantilla. Estamos haciendo un gran esfuerzo en traer jugadores y en apostar por la cantera. Tenemos bastante número de efectivos para afrontar tres competiciones. En principio con las dos incorporaciones que hemos tenido más los chicos que han venido también como Édgar y Robert y cuentan como fichajes. Prácticamente, salvo que haya una salida inesperada nos vamos a quedar como estamos".

Ceballos

"Es un gran jugador. Este club lo ama, pero realmente a día de hoy económicamente el Betis no puede permitírselo".

Balance del inicio de Liga

"Es una pregunta sobre todo para el míster. El equipo ha competido. Al equipo nos gusta ganar y tenemos que recuperar los puntos perdidos. Creo que tenemos la estadística bonita de los equipos en Europa que en los últimos 30 partidos menos ha perdido y estamos ahí casi en la cima. Al final estoy es muy positivo. Queremos ganar ante el Madrid. Cuesta mucho ganar cualquier y a cualquier equipo le cuesta. Esperemos que poco a poco vayamos situándonos en esa posición que todos queremos. No ganamos, pero por lo menos no perder".

¿Jugará Willian José ante el Madrid?

"En principio él mañana se incorpora al equipo y es imposible que pueda jugar. Es imposible que esté ante el Madrid. Va a tener ahora una semana y media para ir trabajando estos aspectos del míster".