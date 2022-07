Cordón y la solución al mercado: generar tus jugadores

En pleno verano, cuando el mercado de fichajes es un hervidero, de momento el punto de ebullición está bajo. Hay poco movimiento, más ruido que nueces y la sensación de que el dinero que fluía hace años con una gran facilidad ahora está retenido.

Hay poca liquidez, en general, y los movimientos están más limitados. Los grandes sacan de donde no hay porque para ellos las reglas son otras. Pero el Betis, que acelera en las salidas para poder fichar a más jugadores, no está dispuesto a malvender a nadie. Las ofertas llegadas por Álex Moreno y William Carvalho están fuera de mercado, pero a la baja. Así, toca esperar un poco más. Y es que el mercado es ya como una partida de póker. Si vendes los otros clubes saben que tienes cash y suben los precios. Si no vendes, el que viene a comprarte es conocedor de tu necesidad; y si compras sin vender, cuando vengan a por algún jugador serán conocedores de la necesidad y prisa que tienes por vender.

El mercado es ya como una partida de póker; si vendes otros saben que tienes dinero; si compras antes, saben de la necesidad de vender

Es por ello que Antonio Cordón, director deportivo bético, resaltó la importancia del día en el que, oficialmente, empiezan las obras de la nueva ciudad deportiva del Betis, porque son palpables en estos movimientos de fichajes del mercado veraniego "todos los problemas económicos que estamos viendo".

"Todos estamos viendo los problemas económicos que hay y todo se soluciona formando tuyos a jugadores fuertes, modernos, inteligentes... Tenemos que tener las mejores instalaciones, a los mejores profesionales y aquí los vamos a tener. Es muy bonito vivir estos momentos. El Betis es un club de crecimiento constante. Lo está demostrando día a día y creo que hoy damos un paso más. Para mí es un orgullo increíble estar aquí. Podré presumir diciendo que estaba en el club cuando se inició esta andadura".