Crónica | El Betis llega tarde al alumbrado (3-2)

El Betis pagó muy caro en Pamplona la excesiva relajación con la que salió a escena y no dio un paso precioso en su deseo de llegar a la Champions. Llegó tarde a la Feria y se perdió el alumbrado, pensaba en el partido ante la Real Sociedad y olvidó el presente. Tardó en recomponer la figura ante un equipo intensísimo como es el Osasuna, al que le regaló metros y metros durante la primera parte en las transiciones y con el que cuando se dio cuenta, ya llevaba en contra una ventaja insalvable. Dejó Pellegrini en el banquillo al indultado Canales y cuando el chileno apeló al fútbol del cántabro para arreglar el descosido que ya llevaba en el traje, los minutos pasaron más deprisa de lo normal para volver de vacío en el sábado del pescaíto.

Los de Pellegrini sufrieron lo indecible en una primera parte con dos puntos negros, dos focos que explotó el equipo de Arrasate con saña hasta hacer sangre de verdad. Uno con la posición de William Carvalho, una especie de enganche con Borja Iglesias que más que eso era un segundo delantero en un 4-4-2 claro y que el Osasuna le era sumamente fácil superar en su primera línea de presión. El otro foco de problemas estaba en Martín Montoya, el elegido por el Ingeniero para ocupar el lateral derecho y que desde el arranque vio claro que Abde le iba a dar la tarde. El ex barcelonista claramente es uno de los jugadores más en forma de la Liga y lo destrozó cuando quiso, máxime cuando el Betis salió con una empanada impropia de un equipo profesional.

Si las transiciones iban y venían a su antojo ante la facilidad de los locales para generar ventajas numéricas por la posición de Carvalho, las pérdidas y esas décimas de segundo en las que los rojillos se activaban antes cuando había un cambio de posesión le pusieron desde muy pronto el partido muy cuesta arriba a los heliopolitanos. A los seis minutos ya perdía el Betis y a los once ya tenía una doble desventaja en el marcador, algo que para nada es de recibo en un equipo que aspira a entrar en Champions. El primero fue un cúmulo de errores que empezó por un regalo de Rui Silva. Un balón fácil lo tiró a la banda el meta portugués y en esa acción, pese a recuperar el Betis en la zona de Montoya, la entregó Luiz Henrique al rival y el Osasuna aprovechó el momento de salir al ataque de los verdiblancos para atacar su relajación defensiva. Kike Barja vio el hueco para Budimir y éste batía con facilidad a Rui Silva.

El Betis no encajó el golpe bien porque el centro del campo, ocupado por Guido y Guardado, seguía siendo un solar con cada pérdida y tras el primer acercamiento a la portería de Sergio Herrera, un disparo flojo de Miranda, todo el equipo bético quedó retratado con el dedo en la nariz en la transición rápida del Osasuna, iniciada con la mano por Herrera, seguida por Oroz y culminada por Barja y Budimir con centro y cabezazo desde el lado del olivarense, que aún se lamentaba de su disparo a las manos del portero. El Betis estaba totalmente grogui, sin sitio en el partido y preguntándose si el rival jugaba con un jugador más, pues ésa es la percepción cuando las piezas no están colocadas de forma equilibrada. Aun así, ese correcalles le iba a permitir meterse en el partido en una jugada de Montoya que aprovechó un momento de dudas de Abde tras un pisotón para asistir a Luiz Henrique, cuyo disparo dio en Miranda y se coló en la portería. Y hasta pudo empatar en una pérdida del meta rival que el portugués no le pudo poner bien a Borja Iglesias para que lo embocara. Y perdonar en la élite se paga. Como comprobó diez minutos después, en el 3-1 de los navarros en otra jugada en la que Abde le sacó los colores a Montoya. Se fue con suma facilidad en el control y el remate de Moncayola lo desvió Miranda para despistar a Rui Silva. El Betis volvía a estar en la lona y estuvo cerca de encajar el cuarto en otra contra por la izquierda del extremo marroquí.

En el intermedio Pellegrini quiso recomponer aquello pero ya fue tarde. Con Canales y Rodri, el Betis tuvo más conexión entre las líneas, no dejó tantos espacios y tejió lo que pudo ante un rival que ya por entonces estaba crecido y que tenía claro que lo que tocaba era apretar los dientes en defensa. El cántabro avisó primero y en un reverso que sacó Herrera y el Betis se puso otra vez a un gol en un cabezazo de Guido con 20 minutos por delante. Pero fue materialmente imposible, aunque Montoya se acercó con un tiro que lamió el poste. El mal ya estaba hecho.