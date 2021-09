Cuidado, el Getafe no es lo que dice la tabla

Frescos los ecos de aquella obra de arte que protagonizaron los dos William y que redondeaba la victoria en Pamplona, vuelve el Betis a ponerse delante de su gente. Una gente que ya debería estar consensuada en el aliento al equipo y sin nada que ver con la visita aquella del Getafe cuando el tiroteo a Setién atravesaba su fase más encarnizada. O sea que las cosas parece que entran ya en esa normalidad que tanto añorábamos.

Y en el corazón de la cosa emerge soberana la figura de Manuel Pellegrini, el mejor fichaje que la entidad verde, blanca y verde ha logrado desde quién sabe cuándo. El chileno, sin alzar la voz ni asirse a excusas banales, lleva la barca con mano firme y el pulso adecuado. Tiene a todo el plantel enchufado y ha hecho del perder en pocas ocasiones la norma adecuada. Por cierto que aquel recibimiento comparando su llegada con lo que supuso Griguol habrá ido al olvido, ¿no?

Viene el Betis de volar sobre las circunstancias y ganar en El Sadar y llega el Getafe de la mano de Míchel, ese viejo conocido. Sin haber acumulado deméritos para ello, el equipo azulón no sabe a qué sabe puntuar. Afronta su séptimo compromiso liguero y ni un solo punto en su casillero pueden llevarnos a la sensación de encontrarnos ante un equipo descompuesto. No es así y mucho habrá de correr el equipo de Pellegrini para que los tres puntos se queden en casa.

Porque esa es otra, que el Betis no ha logrado aún ganar de anfitrión un choque liguero. Dos empates y una derrota es el balance como local del Betis, aunque haya empates tan dolorosos como el último con el Espanyol. Por tanto, lo de esta noche al final de la Palmera no es una becerrada sino una corrida de cinqueños. El Getafe sigue siendo aguerrido aunque la clasificación diga lo contrario y calificar el choque como partido trampa no es descabellado, por supuesto que no.