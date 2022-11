El Betis torna de la derecha a la izquierda en el derbi

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, fue el gran protagonista de la última victoria verdiblanca ante el Sevilla en el Benito Villamarín. Un gol suyo (1-0), de cabeza, entrando al segundo palo, le dio la victoria al cuadro heliopolitano en la temporada 2018-19, pero ahora, este primer derbi de la actual campaña, se lo perderá por lesión.

Joaquín sufrió una problema muscular en el encuentro ante el Ludogorets de la Europa League y no regresará a disputar un partido oficial hasta el regreso de la competición una vez finalice el Mundial de Catar, de ahí que Manuel Pellegrini no pueda contar con él para una nueva cita del derbi sevillano, en el que acumula cuatro victorias, siete empates y once derrotas.

Así, ante la ausencia de Joaquín, el Betis se aferra a otros baluartes que tiene en sus filas y todos tienen en común una característica: son futbolistas zurdos. En la portería, si finalmente juega, aparece el primero de los nombres, Rui Silva. En el lateral jugará Álex Moreno, que con sus subidas es uno de los jugadores ofensivos más importantes de los verdiblancos, como se vio en Anoeta. Después están Sergio Canales y Nabil Fekir, cuya calidad es innegable por las muchas cosas que aportan a su equipo, sin obviar a mediapuntas y extremos como Rodri, Luiz Henrique y Juan Cruz, y al propio Andrés Guardado.

Todos ellos, con perfiles distintos, son zurdos y con vocación ofensiva, por lo que esa banda derecha de Joaquín deja paso a una combinación de futbolistas zurdos que tiene el Betis de mucha calidad para afrontar el primero de los dos derbis ligueros del presente curso, al cual llega el equipo heliopolitano tornando de la derecha a la izquierda. Un aspecto curioso en clave verdiblanca en las horas previas al comienzo del encuentro.