Diego Martínez, entrenador de este sorprendente Granada, está preparado para el duelo del domingo ante el Betis. Y lo hace desde los puestos altos de la clasificación. No en vano, una victoria ante los helipolitanos los convertiría en el líder de la Liga Santander. Pese a ello, el preparador gallego no escatima en elogios a su rival.

"Nosotros, lo más importante, es que estemos a nuestro mejor nivel y dar nuestra mejor versión. Ese debe ser nuestro punto de partida. A partir de ahí nos preparamos para enfrentarnos a un rival que, independientemente del momento clasificatorio, un gran entrenador y una gran plantilla, que en cualquier acción puede desnivelar la balanza. En ese sentido, estamos preparados y conscientes de que la atención es vital y, sobre todo, estar acertado", explicó Diego Martínez.

Cuestionado acerca de un un posible liderato en caso de lograr los tres puntos, el preparador evitó hablar de "hipótesis". "Queremos sacar los tres puntos. Hablamos de un equipo que no vamos a nombrar los jugadores que en una acción puntual te puede ganar un partido, con un gran entrenador que ha hecho dos temporadas soberbias, en el Huesca y en el Espanyol y esto acaba de empezar. Es casi un cuarto de competición. Es de esos equipos que esperemos que sea, o que su trayectoria a partir del domingo, pero se imagina que pueden estar en la zona noble de la clasificación, por potencial y por todo", alabó el preparador gallego, que lanzó un capote a Rubi, del que llegan cantos de una posible destitución en caso de no lograr la victoria en el Reino de Granada: "Creo que esto no va de entender, va de convivir. No es lo más idóneo. Los grandes equipos son los que se forjan desde la estabilidad. Como entrenadores sabemos cuál es nuestra profesión. Esto funciona así para nosotros, convivimos con ello, y va de alguna forma con nuestro cargo".

Cuestionado por el posible equipo, el técnico recordó “que son tres partidos en una semana”, y que “quien no juegue el domingo”, deberá “estar preparado para el próximo jueves”.