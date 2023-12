Betis: Digerir el fracaso para analizar sus causas y seguir adelante

En un grupo con el Sparta de Praga, el Glasgow Rangers y el Aris Limassol, acabar tercero, con tres derrotas, y apeado de la Europa League puede que sea el primer gran traspié, varapalo o patinazo de Manuel Pellegrini desde que está en el Betis con una doble decisión que a la postre ha sido clave: la venta de Luiz Felipe por parte de la directiva fuera del plazo para fichar y las inscripción del técnico en la Lista A para la competición continental, dejando fuera a Chadi Riad por un Fekir que, en el mejor de los casos, hubiera llegado justo para disputar un par de partidos de esta fase de grupos.

Los errores en la defensa marcaron la derrota, la primera de la temporada en casa, ante el conjunto escocés por 2-3 con un eje de la zaga en el que Pezzella acumula demasiados partidos y necesita descansar y Marc Roca volvió a hacer de central improvisado porque no tiene a nadie más el técnico chileno. Retroceder al catalán desde la medular también debilitó el centro del campo obligando al entrenador a tirar de un William Carvalho sin ritmo al salir de otra lesión y un Guardado al que le cuesta ya afrontar partidos de mucha intensidad desde el inicio ante rivales muy físicos.

Pero todo empezó más atrás, a principios de septiembre, cuando había que confeccionar la lista A para el torneo. Pese a haber estado cerca de salir, Pellegrini incluyó a Luiz Felipe. Elmercadode fichajes se había cerrado y el internacional italiano seguía en el Betis. Lo dejó claro el técnico asegurando que vender ya a Luiz Felipe sería una gran irresponsabilidad. "No me preocupa, porque no creo que sea vendido en este momento. Tuvo la posibilidad de salir hasta el 31 de agosto, hacerlo ahora sería una irresponsabilidad. No podemos quedarnos con dos centrales en el plantel". Dicho y hecho. Días después el brasileño era traspasado al fútbol árabe, una operación positiva para las debilitadas arcas del club, pero que comprometía la temporada bética porque el Ingeniero había dejado fuera de Europa a Altimira y Chadi Riad, a los que veía entonces en formación. En ese pulso entre directiva y entrenador perdió el Betis.

Apenas dos días después de cerrarse las inscripciones europeas Luiz Felipe era vendido y Pellegrini, cuya política de rotaciones es inamovible, se quedaba solo con Pezzella y un Marc Bartra que ya estaba tocado hasta que se lesionó de larga duración tras el encuentro en Glasgow y jugar sólo la primera mitad del choque posterior contra el Valencia. Sin la opción de tirar del marroquí o Altimira, el Betis fue solventando la papeleta en la competición continental con Marc Roca, contando todavía con Guido Rodríguez como sostén en el centro del campo y cargando de minutos a Pezzella y Marc Roca, éste fuera de su posición habitual, pero con la lesión del centrocampista argentino todo se complicó.

"Esos cuatro (por Pezzella y Marc Roca como centrales y William Carvalho y Guardado en la medular) no pueden fallar. Tienen que jugar bien y sin cansarse porque no tirenen recambio, aunque si hace falta buscaremos alternativas", dijo Pellegrini en la previa del partido con el Rangers a sabiendas de que cualquier circunstancia negativa sería un grave problema. De hecho en el banquillo estaban Fran Vieites, Abde, Luiz Henrique, Willian José, Rodri, Abner y Ruibal, además de los canteranos Germán García y Enrique Fernández. De la primera plantilla no tenía ningún centrocampista de corte defensivo ni ningún central de recambios en la convocatoria.