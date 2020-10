Betis-Real Sociedad, en directo, minuto a minuto

20:45 Siguen ambos equipos calentando sobre el terreno de juego cuando apenas quedan quince minutos para que ruede la pelota en Heliópolis.

20:30 No le ha faltado al Betis el apoyo de sus aficionados a la llegada al Benito Villamarín, donde un amplio grupo no ha parado de cantar y animar con grandes banderas y pancartas.

20:24 Manuel Pellegrini ha apostado por Aitor Ruibal en el once del Betis para tener más presencia ofensiva. No le gustó al técnico lo que pasó en Getafe y no ha dudado en contar con el canterano. Emerson se ha caído por problemas físicos.

20:08 Aquí está el once de la Real Sociedad.

19:53 Ya está también la Real Sociedad en el campo del Betis. En breve minutos saldrá el once del cuadro donostiarra.

19:49 Ya ha once inicial del Betis, con varias novedades. Vuelve Claudio Bravo a la portería, Borja Iglesias estará en punta y Aitor Ruibal surge como la principal noticia. El equipo titular de los de Heliópolis es el siguiente: Claudio Bravo; Aitor Ruibal, Bartra, Sidnei, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Canales; Fekir, Joaquín, Tello; y Borja Iglesias.

19:45 Ya ha llegado el autobús del Betis al estadio Benito Villamarín y en breve lo hará la Real Sociedad.

19:30 ¡¡¡Muy buenas tardes!!! Bienvenidos a este minuto a minuto del encuentro que se disputa esta noche en el estadio Benito Villamarín, donde el Betis recibe a la Real Sociedad con el objetivo de sumar tres puntos para situarse en lo más alto de la tabla en el regreso de la competición tras el parón de selecciones.

Betis y Real Sociedad se retan este domingo en el Benito Villamarín en un duelo de gallitos, que, en los primeros compases de la temporada, están aupados a los puestos de privilegio de LaLiga.

Llegan los dos equipos a la cita con la moral por las nubes tras un parón liguero en el que ambos han disfrutado de las claras victorias con las que llegaron a él, los de Manuel Pellegrini a domicilio ante el Valencia (0-2) en Mestalla y los de Imanol Alguacil en Anoeta ante el Getafe (3-0).

Los de Pellegrini vuelven al Villamarín después de que el pasado 26 de septiembre cayeran ante el Real Madrid (2-3) y lo hacen con la declarada intención de principios de volver dejar la portería a cero, clave de nuevo en la última victoria en Mestalla (0-2).

El conjunto bético afronta una cita de las que, tras la de Valencia, pueden calibrar las opciones del equipo esta temporada frente a los que, como la Real Sociedad, aspiran a posiciones de privilegio y a objetivos europeos de los que Pellegrini huye explícitamente para fijarlos en el concreto del 'partido a partido'.