Édgar: "Quería demostrar que puedo estar en el Betis"

El Betis consiguió ante el Getafe su primera portería a cero de la temporada y Édgar fue uno de los artífices defensivos. El joven defensa ha vuelto a la posición con la que llegó al equipo verdiblanco y se está ganando la confianza de Manuel Pellegrini. "Volví con ganas de demostrar al cuerpo técnico que podía estar en la plantilla", ha indicado Édgar en una entrevista en la televisión del club.

"Estoy muy contento, el año pasado salí cedido y me sirvió de micho. Volví en pretemporada con ganas de demostrar al cuerpo técnico que podía estar en esta plantilla. Es un año que me hacía mucha ilusión, con Europa. Salió bien la pretemporada y ahora trato de aprovechar cada oportunidad y los minutos que tenga", ha indicado el defensa, que quería estar preparado para este momento: "Hay una plantilla muy completa y es necesario. Son tres competiciones y muchos partidos seguidos. Necesitamos de toda la plantilla, todo el que sale está aprovechando su oportunidad y eso es bueno para el equipo. Cuando llegué al Betis venía con la ilusión de primero estar en la plantilla y a partir de ahí trabajo para estar desde el inicio. Hay que intentar aportar siempre lo que pueda, todos queremos jugar. Hay muchos partidos y sabía que habría oportunidades para todos".

Sobre su rendimiento en los partidos, Édgar tiene claro cuál debe ser su cometido. "Siempre que salgo intento no tener errores, para dar confianza al míster y al resto de compañeros. Es importante dejar la portería a cero, porque goles vamos a meter siempre con la calidad que tenemos arriba. Estoy contento con las oportunidades y con ganas de seguir aprovechándolas", ha señalado el catalán, que también se ha referido a sus compañeros en la zaga: "Kike (Hermoso) hizo un partido muy bueno en Pamplona, con el gol, era complicado el debut en ese campo. Germán (Pezzella) es un jugador que tiene una experiencia muy grande, internacional. Tanto él como Bartra y Víctor (Ruiz) son centrales con mucha experiencia, para mí son un ejemplo, trato de aprender cada día con ellos. Son jugadores que te ayudan, te dan consejos y te lo hacen fácil. Es una oportunidad para seguir creciendo. En estos equipos con tanta calidad, en cada entreno es un aprendizaje constante, y así me lo tomo yo".

Sobre su estancia en el Betis, Édgar también ha reconocido que está cumpliendo todo lo que se propuso cuando firmó. "Como dije cuando llegué, para mí era un sueño y un objetivo. Primero tocaba trabajar en el filia, tuve la oportunidad y luego salí cedido. Es el camino que la gran mayoría de futbolistas han tenido que hacer. Siempre mi ilusión ha sido estar aquí. En el Villamarín disfruto mucho, con el ambiente que hay. Todos los jugadores nos vamos haciendo mejores jugadores a medida que pasa el tiempo. Cada partido que juego voy creciendo, jugué mucho en Segunda. Es importante coger experiencia en situaciones del juego".

El defensa ha rozado el gol en varias ocasiones. "Tengo ganas de meter mi primer gol en Primera, Ya me quedé cerca hace dos años. Con mi altura tengo que intenta ser peligroso, puedo hacer daño en los saques de esquina y las faltas. Siempre que pueda meter goles para ayudar al equipo, mejor", ha comentado Édgar, estudiante de Periodismo, y que está muy agradecido a su padre, el exjugador Lluís González: "He tenido mucha suerte, todo lo que estoy viviendo lo ha hecho él antes. Lo primero es esforzarse y darlo todo. Si he podido llegar al fútbol profesional ha sido por su ayuda".

Por último, Édgar también ha hablado del Ferencvaros. "Es un equipo muy complicado, lo vimos en la primera jornada con el Leverkusen. Es un equipo que quiere jugar desde atrás, es protagonista en su liga siempre. Estamos con una ilusión muy grande en Europa y vamos a ir por los tres puntos. Desde el trabajo, el orden y la calidad que tenemos vamos a tener opciones", ha finalizado el defensa.