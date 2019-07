El Eibar “agradece” al Betis su comportamiento por Inui

Inui, que fue presentado en el Eibar, puede no ser el único jugador del Betis que próximamente se ponga a las órdenes de José Luis Mendilibar. El cuadro armero tiene en cartera al centrocampista verdiblanco Kaptoum, que llegaría como cedido a la entidad vasca, y quizás por ello, en Eibar trataron de lanzar algunas muestras de cariño hacia Heliópolis.

Fue el director deportivo del Eibar, Fran Garagarza, el que quiso "agradecer al Betis" su comportamiento en el traspaso de Inui, porque según comentó el directivo eibarrés, el club sevillano tenía "mejores ofertas en lo económico". "Me quedo con el abrazo que Inui me ha dado cuando me ha visto, porque sé que él sólo quería volver al Eibar", confesó Fran Garagarza.

Lo cierto es que el Betis recibirá entorno a unos cuatro millones de euros por el japonés, que llegó libre el pasado curso y terminó cedido en el Alavés después de no terminar de despuntar a las órdenes de Quique Setién, técnico por entonces de los béticos.

El extremo japonés, que firmó en su vuelta a Eibar por las próximas tres temporadas, explicó que la pasada temporada fue "muy difícil para él" y que regresa al lugar donde fue "feliz" y donde espera "seguir siéndolo". El nipón se convirtió en una de las sensaciones de la competición liguera con sus irrupciones al área desde el flanco izquierdo. Tras Inui, puede llegar a Eibar Kaptoum. Aunque Rubi tendrá la última palabra.