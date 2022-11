ElGranDerbi según #Betis #RealBetis

Las redes sociales no son el único termómetro para conocer las impresiones de los sevillanos en las vísperas de un Betis-Sevilla, de ese derbi sevillano programado para las 21:00. La calle, sin duda alguna, las barras de los bares, los diferentes puntos de encuentro, son mejores lugares para que Sevilla apele a su guasa y a las dos maneras de entender el deporte llamado fútbol.

Sin embargo, es mucho más fácil recoger los comentarios a través de una de las redes sociales para palpar cómo están los ánimos a sólo unas horas de que dé comienzo todo en el estadio Benito Villamarín.

De esta forma, basta con acudir a los hashtags de este encuentro. A través de #Betis y #RealBetis, las dos etiquetas con las que se manejan los seguidores de la fe balompédica radicada en Heliópolis, se puede hacer un repaso del pensamiento de parte de los béticos. Eso sí, siempre que sean tuits con respeto hacia el rival y sin insultos.

El primero de estos mensajes, lógicamente, tiene que provenir del club, de la cuenta oficial del Real Betis Balompié, que realiza el anuncio del partido con una ilustración tal vez cercana a las fechas de halloween recientemente pasadas.

Se puede continuar con uno de los trabajadores más destacados del club dentro del área de comunicación, concretamente Juan Bustos, el máximo responsable de la radio y de la televisión del club, quien acude en su tuit al bengaleo protagonizado por los seguidores más radicales del Betis en el puente de Triana. Sale un vídeo del acto para ilustrarlo.

También se puede ilustrar este repaso con una alusión a unas declaraciones del futbolista Aitor Ruibal, autor de dos goles el pasado jueves contra el HJK Helsinki, para tratar de comunicar lo que significa el beticismo para un jugador que nació en Cataluña y que recaló hace unos años en el Betis Deportivo antes de llegar a la primera plantilla.

En este repaso por la zona tuitera verdiblanca en esta mañana del domingo de un derbi tampoco pueden faltar las alusiones directas a los futbolistas, tratando de dirigirse a él a través de su cuenta. Y en concreto una ferviente bética aludía a Fekir con una posible definición del partido.

La temperatura va subiendo, por tanto, pero hay otras formas de motivar y otro seguidor bético trata de dirigirse a Borja Iglesias tocándole la fibra sensible con un niño enfermo.

Lógicamente, como no podía ser de otra forma en Sevilla, están los tuits respetuosos, pero expresando el sentimiento bético de quienes lo firman con sus cuentas.

También, por supuesto, están los aficionados que quieren darle protagonismo a esa grada en la que estarán mucho antes de las nueve de la noche para animar a los suyos.

Hay quien reconoce abiertamente que no le gustan este tipo de partidos con independencia de la situación con la que llega el Betis a ellos.

No me gustan los derbis, ni cuando estamos debajo, ni cuando estamos en medio, ni cuando estamos arriba, no me gustan los derbis, ea buenos días. #Betis