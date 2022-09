Emery: "Preveo ante el Betis un duelo disputado con dos equipos con su personalidad"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, señaló en rueda de prensa que prevé este domingo en el Villamarín un duelo "disputado" ante el Betis, ya que son dos equipos con una personalidad muy definida.

"Preveo un partido disputado con dos equipos con su personalidad. Están apoyados por su público y es un plus más. No es fácil puntuar fuera de casa. En esa exigencia tenemos que movernos. La respuesta fuera en los primeros partidos fue brutal, pero hay que seguir y estar en esa exigencia alta. Queremos encontrar respuestas en nuestra idea de juego", indicó.

"El Betis es un equipo muy definido con buenos futbolistas y ya con varios años con Pellegrini. Tienen automatismos defensivos que les convierte en un equipo difícil para marcarle goles, y a nivel ofensivo con jugadores de mucha calidad. Exigen mucho al contrario, están jugando bien y ganando sus partidos. Hay muchas cosas que tenemos parecidas y asumimos el reto de tener personalidad", añadió sobre el conjunto verdiblanco.

Emery, que afronta su tercera temporada en el Villarreal y que ya ha hecho historia en el club castellonense al conseguir el primer título oficial, tendrá enfrente a Manuel Pellegrini, otro técnico de referencia en la historia del conjunto castellonense, al que dirigió con gran éxito durante cinco temporadas. "Es un referente y de él se aprende. He visto a sus equipos y lo he conocido. Desde el 2007 he jugado contra él con el Almería y él en el Villarreal. Es un técnico de rendimiento a todos los niveles. De elección de jugadores, de gestión, de resultados… Con él he encontrado cosas y en el Betis está haciendo un trabajo espléndido. Está logrando un gran nivel que es una secuencia de lo que comenzó a hacer en Villarreal", aseguró.

Emery informó que el defensa Raúl Albiol se entrenó y va a estar en la lista, por lo que cree que podrá estar en condiciones de jugar. Se quedan fuera por problemas físicos Pepe Reina, Foyth, Alberto Moreno y Danjuma.

Tras el gran arranque liguero tanto de su equipo como del Betis, a pesar de compatibilizar el torneo doméstico con la competición europea, el técnico vasco admitió que "la liga es a la que damos más importancia por su regularidad, pero van a pasar muchas cosas con un Mundial de por medio", indicó.

"Hay puestos muy definidos, pero Valencia, Betis, nosotros, Real Sociedad e incluso Celta, queremos meternos en esa pelea. Veremos si los que estamos en Europa podemos mantener el tipo en todas las competiciones. Somos exigentes", recalcó.

Sobre la importante baja de Fekir en el Betis comentó: "Estamos expuestos a lesiones cuando jugamos muchos partidos. Nosotros también tenemos bajas importantes y contaba con que llegarían ya desde pretemporada y en los contrarios pasa lo mismo. Tiene un gran equipo y grandes respuestas. Hay grandes futbolistas y nos apenan las bajas", aseguró.