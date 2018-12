Setién pisa el acelerador

La buena dinámica de resultados ha cambiado el ambiente alrededor del Betis, aunque Quique Setién no se conforma y quiere que el equipo pise el acelerador en los dos últimos compromisos para ponerle un buen broche a 2018, comenzando en la visita al Espanyol.

"La realidad es que ha sido un año muy bueno, la segunda vuelta del año pasado y esta primera, con los altibajos normales que suelen tener todos los equipos. Mirando con perspectiva, se han conseguido datos y objetivos que parecían al principio que no eran tan fáciles. El trabajo del equipo ha sido extraordinario. Si conseguimos finalizar estos dos partidos como nos gustaría, que es con dos victorias, habríamos completado un año extraordinario para regalar a nuestros aficionados", indicó ayer Setién, en una conferencia de prensa celebrada en el hotel de concentración en Barcelona, después de que el equipo no pasara por Sevilla tras jugar en Luxemburgo. "No teníamos mucho tiempo para descansar en Sevilla, nos ahorramos dos vuelos y horas de avión y decidimos tomar esta decisión de venir aquí antes", explicó el técnico.

Cuestionaron a Setién sobre lo que aporta Joaquín y el cántabro realzó su valor tanto dentro como fuera del campo. "Es un muchacho que nos alegra a todos, nos hace reír y eso suma mucho. Todo la plantilla, toda el club le tiene la consideración que le tiene. Me gusta siempre recordar que lo importante de Joaquín no es sólo eso sino el compromiso que tiene con la camiseta, con el equipo, con entrenarse cada día, con ser el mejor y estar en condiciones. Eso es lo más importante para él, al margen de que sea como es. Todo lo que tiene se lo está ganando en el terreno de juego, eso es importante para el equipo y para él", señaló Setién, que también se refirió a un Espanyol del que no se fía: "Estará esperando una victoria que lo saque de esta pequeña mala racha que lleva. Nosotros estamos convencidos de que podemos aprovechar nuestra racha, seguir la dinámica y conseguir la victoria. Preveo que va a ser un partido igualado, con alternativas y que no será nada fácil para ninguno".