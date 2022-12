Fallece el padre de Luiz Henrique

El Fluminense comunicó en las redes sociales el fallecimiento del padre de Luiz Henrique, Luiz Carlos Silva.

El jugador quiso despedirse de él con unas emotivas palabras y varias imágenes en sus redes sociales. "Descansa en paz, mi rey. Viste a tu hijo realizar su sueño de ser futbolista y jugar en su equipo favorito", señaló en referencia al Fluminense.

Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento de Luiz Carlos Silva, pai do atacante Luiz Henrique e Tricolor de coração. Toda a nossa solidariedade aos amigos e familiares em um momento tão difícil.