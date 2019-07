Rubi sabe que Fekir es una opción difícil, muy difícil, pero posible que tiene el Betis para reforzar el ataque, pero antes el club heliopolitano tiene que hacer caja. Lo Celso, cerca de marcharse, dejaría un importante dinero en las arcas del club. El Tottenham parecía el mejor colocado para llevarse al astro argentino, pero aún no ha movido ficha y han aparecido otros clubes en escena como el Bayern de Múnich, según apuntan rotativos alemanes.

Al igual que la salida de Lo Celso, el nombre de Júnior sigue figurando en las agendas de muchos clubes importantes, en primer lugar del Barcelona que, aunque no quiere pagar lo que el cuadro heliopolitano pide por él, sigue aguardando su momento para hacer un intento de fichar al campeón europeo sub 21.

Si estas salidas se produjesen, la liquidez del Betis le permitiría acudir al mercado con mayor fortaleza y acometer fichajes como el de Fekir o Borja Iglesias, quien ayer tomó parte del partido amistoso que el Espanyol jugó ante el Lens, y que acabó 1-3 a favor de los barceloneses.

Fekir, a pesar de tener su acuerdo con el Betis muy avanzado, sigue a expensas de que pueda llegar otro equipo que dispute competición europea.

Rubi alabó al jugador francés al termino del encuentro y lo calificó como jugador top y no quiso dar por avanzadas las negociaciones, al igual que en el caso de Borja Iglesias. “Estoy muy centrado aquí. No tengo novedades. La dirección deportiva ya me ha dicho que me avisarán cuando la cosa esté finiquitándose, sea Borja o cualquier otro jugador. Fekir es un jugador top, como Lo Celso, me encantaría poder tener a los dos pero ahora estoy preocupado de otras cosas”, concluyó.