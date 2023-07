Fekir: "Queremos buscar la Champions"

El futbolista del Betis Nabil Fekir ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, tratando cuestiones sobre su lesión y la ambición del equipo verdiblanco de cara a la próxima temporada.

Recuperación de la lesión

"De momento, todo va bien. He empezado a correr un poco y eso es buena señal. Me estoy encontrando bien, mejor, poco a poco. Después de una lesión tan grave es siempre complicado volver al campo. Estamos trabajando bien y me encuentro súper bien. Estos meses no han sido los mejores para mí. Pero esto forma parte de la carrera de un profesional, las lesiones. Yo tuve una y ya conozco esta lesión. La manejo con tiempo y no tengo prisa. Deseo volver mucho, pero hay que tener mucha tranquilidad".

Dificultades de la temporada pasada

"Quería estar en el campo, pero por desgracia tuve esa lesión y espero que esta próxima temporada pueda estar en el terreno de juego. Me apoyé en mi familia. Estuve en Francia con mis padres después de la operación. Y ya después en Sevilla con el resto de mi familia. Son lo más importante para mí y siempre los siento muy cerca. Los compañeros me apoyaron también mucho. Cómo me acogieron me calentó el corazón. Tenemos un grupo de buena gente, buenas personas y buenos compañeros. Y eso ayuda siempre".

El próximo curso 23-24

"Tenemos un staff que es muy ambicioso, un grupo de jugadores que es muy ambicioso también. No es fácil, eso lo sabemos. Debemos tener claro que todo exige mucho. Es la tercera temporada seguida en Europa League, queremos buscar la Champions. Será complicado porque hay mucha competencia. Debemos empezar fuerte la Liga. Tenemos un inicio complicado. Una temporada es muy larga y hay que tener constancia y regularidad. Eso es lo más complicado".

Tercer año seguido en Europa

"No es fácil. Hay que valorar eso, el trabajo de todos los compañeros. Ha sido una temporada larga, con muchos partidos y se nota al final de la temporada. Cuesta más ganar y conseguir victorias".