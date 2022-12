Félix, estar en el sitio y el momento adecuados

La suerte es un factor clave para cualquier jovenzuelo que quiera ser futbolista profesional. La diferencia en muchas ocasiones entre llegar y quedarse por el camino es la suerte. Estar en el sitio en el momento adecuado. Pero esa fortuna hay que buscarla. Trabajarla. Y cuando llega la ocasión, aprovecharla. Ante esa oportunidad puede estar Félix. El canterano bético es la opción de Manuel Pellegrini si Víctor Ruiz, que anda con problemas musculares, no termina de recuperarse cara al choque liguero ante el Athletic.

Con Pezzella de vacaciones y Édgar sancionado para esta reanudación liguera tras ser expulsado en la última jornada en Mestalla, la pareja de centrales el próximo jueves apuntaba a que estaría compuesta por Luiz Felipe y Víctor Ruiz, una dupla que sólo ha coincidido en un encuentro en lo que va de curso. El italo-brasileño viene de recuperarse de una lesión en busca de una regularidad que no ha encontrado en esta primera parte de la temporada y el catalán no ha parado de sufrir problemas intermitentes que tampoco le han permitido tener continuidad. Apenas ha jugado siete partidos en este ejercicio, cuatro de liga y tres en Europa, y ahora anda trabajando al margen del grupo por unas molestias y es duda para el reestreno del jueves. Es por ello que Manuel Pellegrini probó a Félix junto a Luiz Felipe contra la Atalanta para que el canterano vaya rodándose por lo que pueda ocurrir con Víctor Ruiz.

Félix lleva tiempo en la dinámica del primer equipo. Fue convocado a los partidos ante el Ludogorets, en Bulgaria, y el HJK. También en Mestalla en la última jornada de liga, pero todavía no ha debutado en partido oficial. Sí ha tenido presencia en todos los amistosos que el conjunto verdiblanco disputó en esta minipretemporada invernal, incluidos los tres últimos, los importantes de preparación pensando en la vuelta a la competición, ya que en los duelos en Argentina y Chile el Betis compareció sin competir.

Ante la Atalanta fue la última prueba. La de verdad. Y fue titular junto a Luiz Felipe aun estando disponible Édgar para este choque. Sin embargo, ante la posibilidad que Víctor Ruiz no pueda estar ante el Athletic, el técnico chileno probó a Félix, que venía de jugar los últimos 20 minutos ante el Manchester United y la segunda parte frente al Inter. Contra el conjunto inglés no coincidió con Luiz Felipe en el campo. Contra el Inter coincidieron 20 minutos, aunque en ambas citas Pellegrini apostó de inicio por Luiz Felipe y Víctor Ruiz antes de que éste se lesionara en ese duelo. Ya contra el conjunto de Bérgamo Félix jugó junto al internacional italiano, apoyándose en su jerarquía para ir adquiriendo confianza. En los dos primeros tantos de la Atalanta estuvo exento de responsabilidad y en el tercero no salió en la foto. Juntos estuvieron 68 minutos y, pese a los goles encajados, no desentonaron y se complementaron bien.

Contra la Atalanta Félix compartió durante 69 minutos el eje de la defensa junto a Luiz Felipe y disputó el partido completo

A Félix le falta todavía echar cuerpo para un central de élite. Es normal por su juventud: 18 años y 1,84 centímetros de altura. Pero esa lógica carencia la suple con velocidad y buen posicionamiento, compaginándose bien con Luiz Felipe, que tira de galones en el juego aéreo y a la hora de mandar a toda la línea defensiva. Pero en el tramo final fue él quien mandaba incluso con Édgar a su lado, saliendo bien a la presión al centro del campo y yendo al corte con contundencia.

Quedan todavía cuatro días para saber cuál será la apuesta de Pellegrini, que dependerá del estado en el que se encuentre un Víctor Ruiz, quien lleva más de una semana entre algodones sin entrenarse con el resto de sus compañeros. De lo que sucede en los próximos días, si vuelve a integrarse con el grupo o no, dependerá que Félix pueda debutar oficialmente con el Betis como titular. Pellegrini habló en la previa del choque ante la Atalanta y en los medios oficiales le preguntaron sobre Canales, que "estará seguro en la lista frente al Athletic". Siendo también duda no fue cuestionado por Víctor Ruiz, en la misma situación que Canales, por lo que su estado genera más incógnitas que el del cántabro.