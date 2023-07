Fermín, el último fenómeno del Barça importado de Heliópolis

Fermín López es el nombre de moda en el Barcelona. Marcó en el clásico disputado en Dallas ante el Real Madrid y dio una asistencia en el triunfo azulgrana. Su nombre resuena ahora por todos lados, pero este nuevo fenómeno no se crió desde sus inicios en La Masía, sino que es otro talento exportado de Heliópolis, como Gavi.

El onubense fichó por la cantera azulgrana en 2018 procedente del Real Betis con tan solo 15 años y la pasada campaña estuvo cedido en el Linares con el que anotó 12 tantos y dio 4 asistencias en 40 partidos disputados.

Natural de El Campillo (Huelva), a sus 20 años su nombre resuena alto por su gran actuación frente al Real Madrid. De su pueblo pasó al Recreativo y de ahí fue captado por los ojeadores verdiblancos, que lo ficharon para la temporada 2012. En la cantera bética estuvo cuatro años antes de que el Barcelona y su poderosa red económica lo atraparán para incorporarlo en la categoría infantil a La Masía, donde ha permanecido desde entonces. En la temporada 2016-17 se lo llevó el Barça para el primer conjunto infantil y en la campaña 2021-22 formó parte del equipo juvenil con el que ganó la Liga División de Honor y la Copa de Campeones.

"Estoy contento por el trabajo que ha hecho el equipo. He cogido el balón, he visto portería, he tirado para adelante. La he tirado con el alma y ha ido dentro. Me he acordado de los malos momentos, que lo ha pasado muy mal conmigo y de mi pueblo. A todos ellos les dedico mi gol", apuntó Fermín López tras el partido.

Hola. Me llamo 𝐅𝐞𝐫𝐦𝐢́𝐧 𝐋𝐨́𝐩𝐞𝐳 𝐌𝐚𝐫𝐢́𝐧 y esta es mi Carta de Presentación.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/s9lj3qOiHM — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) July 29, 2023

Xavi Hernández también habló del jugador: "Siempre lo he dicho, en este staff no tenemos complejos y cuando uno entrena bien y se lo gana en los entrenamientos... Lo hemos visto muy suelto, con una confianza muy buena y nos puede ayudar mucho. Hoy se lleva una nota destacada por el gol y la asistencia. Tiene personalidad y nos va a ayudar mucho durante la temporada".

El ex bético convenció a Xavi con su trabajo para estar en la gira por Estados Unidos con el primer equipo y es el único los canteranos que ha participado en los dos partidos de pretemporada (Arsenal y Real Madrid)