Una de las opciones que contemplan en el Betis de cara a reforzar el plantel el próximo mes de enero es la de incorporar a un extremo. Y en la jornada de ayer el prestigioso diario francés L’Equipe desveló el interés de los verdiblancos en Samuel Kalu, que actualmente milita en el Girondins de Burdeos. El internacional nigeriano no está del todo cómodo en el club, al que llegó en agosto de 2018, y podría estar abierto a una salida al fútbol español.

Kalu, de 22 años, arribó a Europa en enero de 2016 tras formarse en una academia de talentos en su país y firmando por el Trencin eslovaco. A pesar de ser muy joven, ofreció un rendimiento bueno desde el principio y apenas un año después fichó por el Gent belga. Únicamente pasó una campaña y media allí, siendo capaz de anotar diez goles y dar 16 asistencias en 55 apariciones. Esos números, sobresalientes para un joven nacido en 1997, le posibilitaron dar un salto a una liga de más entidad como la francesa.

El Girondins desembolsó por él una cantidad superior a los ocho millones de euros con la idea de remplazar a Malcom tras la marcha del brasileño al Barcelona. Y los primeros pasos de Kalu en la Ligue 1 fueron explosivos. Sin embargo, paulatinamente se fue apagando en un Girondins que realizó hasta dos cambios de entrenador el curso pasado. Esta temporada, bajo la dirección del portugués Paulo Sosa, el joven nigeriano está viéndose en la obligación de ejercer de carrilero. Y eso está desconectándole de las tareas finalizadoras.

En lo que va de campaña ha disputado un total de 1.205 minutos, firmando sólo un tanto y dos asistencias en ellos. Aunque su situación individual podría ser favorable para que el Betis lo atraiga, el Girondins invirtió mucho dinero en él y no lo dejará salir fácilmente. Lo cierto es que Kalu no es el primer extremo relacionado con el Betis en las últimas semanas. En el seno de la entidad de Heliópolis, la prioridad es incorporar un centrocampista con el que reforzar la zona ancha. Pero no descartan la opción de firmar a un extremo que añada velocidad al equipo en los metros finales.

En todo caso, la firma de un jugador de estas características perjudicaría las opciones de futbolistas como Lainez o Tello. Hace poco algunos medios nacionales relacionaban al club bético con el belga Ferreira Carrasco, pero su nombre quedó descartado.