Galera: "Pienso que la ampliación que se pretende atiende más a intereses particulares que a los de la entidad"

Paco Galera, accionista de referencia del Betis dentro del grupo Es posible otro Betis, conformado también por Joaquín Caro Ledesma, Rafael Salas, Manolo Castaño, ha mostrado en La Jugada de Sevilla, de Canal Sur Radio, su visión sobre el tema estrella de la junta de este martes: la ampliación de capital aprobada el pasado mes de agosto.

Revocación de la ampliación de capital aprobada en agosto

"Ya anunciamos que analizaríamos con detenimiento la ampliación de capital que se planteó. Nos parece que está mal planteada por la forma y por el fondo. La forma, con unas prisas, con una convocatoria para el 25 de agosto, pero las formas no acabaron ahí ya que en la constitución de la junta se obvió el derecho de unos accionistas cambiando un criterio sobre la marcha para impedir que pudiéramos acudir a la segunda convocatoria. Eso nos llevó a hacer un estudio. Tenemos la certeza de que se han conculcado los derechos de los accionistas y no sólo por el cambio de quórum sobre la marcha que afectó gravemente al derecho de las acciones que yo represento y de otros más, sino que también la información que se ofreció para la ampliación de capital es imprecisa e incorrecta".

A la espera de explicaciones

"Nos propusimos impugnarla y qué hicimos. Darle el tiempo necesario a la entidad para que analice muy bien nuestros argumentos, para que pudieran corregir en la mayor brevedad posible e impedir que tuviéramos que acudir a los tribunales de justicia. Nos ha extrañado tanto que no haya ocurrido nada desde el 25 de agosto hasta aquí con las prisas que se gestó la ampliación de capital y que no se hayan dado pasos. No hemos parado de preguntar qué se ha hecho para llevar a efecto la ampliación de capital. Pensábamos que en la junta de diciembre intentarían convalidarla rectificando lo que se había hecho de forma incorrecta y proponiendo a lo mejor otra, ajustada a una información económica ajustada y veraz, ajustándose a los intereses de la entidad y no a los intereses particulares que es lo que yo pienso que es a lo que atiende esta ampliación de capital".

Paco Galera "Prefiero formar parte de una agrupación con Manolo Castaño que participar del pacto de la vergüenza que se firma en 2017"

Posible impugnación

"Pensábamos que iban a ir puntos parecidos por la entidad para rectificar la situación que se había creado y lo que hemos hecho es proponerlos nosotros, la oportunidad de revocar una ampliación de capital que se ha gestado de forma incorrecta y en contra de los derechos de muchos accionistas. Por eso hemos planteado introducir ese punto para que lo reconsideren de nuevo y evitar una impugnación. Si llevamos a efecto una impugnación habiendo tenido la oportunidad de revocar una ampliación de capital que se ha gestado de esta forma, pues oye, quienes hayan adoptado la determinación de seguir adelante con esta situación, pues tendrán que responder personalmente de los daños que se ocasionen a la entidad y a los accionistas que hayan acudido con buena fe a esa ampliación y que se pueden ver afectados por una nulidad de la misma".

¿Es necesaria una ampliación de capital?

"A priori, pienso que no es necesaria una ampliación, pero lo hago desde el desconocimiento de la información correcta y veraz. Si echamos la vista un poco atrás, el Betis lleva mucho tiempo formulando cuentas fuera de plazo, presenta incluso fuera de plazo los informes de las auditorías como en la junta del año anterior, nuevamente han vuelto a formular estas cuentas fuera de plazo, nos encontramos con correcciones continuas de las cuentas. La información no es veraz. Se proyecta un resultado de sólo cuatro millones con los ingresos que se dicen va a haber. ¿Cuál es la realidad de las cuentas del Betis y sus verdaderas necesidades? Yo lo que defiendo es que lo último es una ampliación de capital porque eso va contra la organización social de la entidad. El Betis se está convirtiendo desde el punto de vista empresarial en una máquina de demorar ingresos. Igual que la gestión deportiva, los resultados son buenos, la gestión económica nos sitúa a la cola de la Liga. Hay que gente que decide mirar para otro lado. ¿Medidas? Una gestión responsable. El gasto hay que revisarlo muy bien. Por supuesto que el dinero debe estar en el campo, pero parece que está en los despachos también. La gestión económica es terrible. Lo dijimos en 2020, cuando se presentaba un resultado positivo, aunque es verdad que seis meses más tarde se corrigen las cuentas y acabamos con un resultado negativo de seis millones de euros. Luego nos presentaron presupuestos fabulosos, estupendos. No se cumplió ninguno. Acabamos con pérdidas millonarias. Más de ochenta millones de euros. La gestión económica también es algo por lo que hay que valorar sobre todo los que están al frente de esa gestión. La deportiva tambien estan arriba, son aciertos sin duda y luego hemos tenido a Pellegirni, que me sigue pareciendo un mago auténtico".

Manuel Castaño, en la plataforma que integran Galera, Salas y Caro Ledesma

"La realidad es que Manolo Castaño no deja de tener cerca de 5.000 acciones. Purgó sus pecados en el procedimiento correspondiente y está inhabilitado. Sigue teniendo las mismas cinco mil acciones y yo no voy a hacer con Manolo Castaño algo parecido o acompañar a Lopera en un proceso. Yo lo que hago es participar en una agrupación de acciones para designar consejero. Seguramente dos consejeros, de Antea Corporativo y el Grupo Frigiliana. No es consejero Manolo Castaño. Sirve la agrupación para designar consejero. Para nada más. Y sobre todo por otro lado no olvidemos que yo prefiero formar parte de una agrupación con Manolo Castaño que participar del pacto de la vergüenza que se firma, no por la intención, el que se firma en 2017, hay gente que tuvo muy buena voluntad y estoy convencido que lo hacían porque pensaban que era lo mejor para el Betis, que era la llave o el principio del 'Betis de los béticos'. Lo que pasa es que luego se ha utilizado de otra forma y con otras intenciones".

¿Abierto a otro modelo de ampliación de capital?

"Dándonos la información que necesitamos aquellos que nos tenemos que meter las manos en los bolsillos, que repito, no creo que sea responsabilidad del COVID, sino de la mala gestión económica, la que advertimos en diciembre de 2020. Se ha producido lo que advertimos y por ello estamos ante una ampliación de capital. Si la informacion es correcta y veraz valoraría una ampliación de capital, pero repito que los ingresos que dan para este ejercicio 23-24 deberían dar un resultado de entre 25 y 30 millones de euros a final de junio y los cuatro que se nos proponen. Desconozco la gestión del gasto. Y por otro lado, con el resto de los fondos CVC creo que podrían reducir parte del patrimonio neto negativo que tenemos a día de hoy. Más que cuentas me parecen cuentos. Sobre esa base no se puede tomar una determinación de ir a una ampliación de capital".