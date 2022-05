Gran gesto del Betis con Camarasa

Con la cantidad de equilibrios más o menos inestables que ha de hacer el Betis en el prosaico apartado de la economía es encomiable el hecho de haber ampliado el contrato de Camarasa. Ya es raro que un club, que no es ni puede ser una ONG, dispense ese trato a un futbolista lesionado y que nunca correspondió con su rendimiento al dinero que el club invirtió en él. Y sólo hay que recordar las dificultades que encontró para ficharlo.

Memoricemos cómo en el verano de 2017 luchó el Betis con Quico Catalán, presidente del Levante, para conseguir los servicios de un centrocampista que progresaba como un tiro. Fue una apuesta de aquel Betis que entonces iba a entrenar Quique Setién y con una dirección deportiva a cargo de Lorenzo Serra. Lo cierto es que el valenciano nunca fue una predilección de Quique y al final de temporada fue cedido al club galés del Cardiff City.

Crystal Palace y Alavés fueron los destinos siguientes, siempre a préstamo del Betis. De vuelta en Heliópolis, una lesión se le cruzó en el camino y aún está recuperándose. Fin de contrato este próximo 30 de junio y el Betis, en vez de dejarlo libre le ha renovado a la espera de que se recupere bajo su disciplina. Un hecho así dignifica a un club, qué duda cabe, y es además una forma de hacer de la sociedad un destino agradable para convencer a cualquier fichaje de futuro.

No son muchos los casos como éste, pero se me viene a la memoria lo que Lendoiro hizo en 1992 con el sevillista Ramón. El alcalareño firmó con el Dépor meses antes de acabar la Liga y en el último partido, un Valladolid-Sevilla, cayó gravemente lesionado en una rodilla por una entrada durísima de Engonga. Bien pudo el Deportivo decir que de lo dicho no hay nada, pero asumió respetar lo acordado. Son hechos éstos que engrandecen a las entidades.