Guardar la ropa, pero sin dejar de nadar

Cita no trascendente, pero sí de gran calado en el devenir de la temporada del Betis. Cuando ya sea noche cerrada en las cercanías del Mar Negro se trata de consolidar esa primera plaza que tanto allanará el camino en vísperas de primavera. Los últimos devaneos ligueros han torcido el gesto, pero la verdad de este cuento es que la situación de la orquesta de Pellegrini se hubiera firmado incluso por esos que se muestran siempre disconformes.

Si no fuese por la cuenta de resultados que atesora el equipo bético, esta cita en el culo de Europa se vería como una china en el zapato, como una dificultad añadida entre tan duros compromisos ligueros. Imbatido en la fase de grupos, dos datos ha de tener en cuenta el equipo verdiblanco; uno es que la Roma perdió en este mismo rodeo y también que el Ludogorets le creó ciertos apuros en el turno de ida, aquel partido en el que Joaquín hizo el gol del año.

Basta el empate para que el Betis amarre la supremacía del grupo, pero no suele darse que Pellegrini opte por ese conservadurismo. Sin duda, es un partido antipático, pero a la fuerza ahorcan y no cabe otra que dar la cara sin pensar en lo del domingo noche en Anoeta. Ha escocido y mucho la derrota ante el Atleti, sobre todo por el recuerdo del penalti no señalado a Reinildo, por el gol anulado a Luiz Henrique y por ese testarazo de Álex Moreno que hubiera supuesto el empate.

Por cierto han surgido algunas críticas a Pellegrini y no choca porque se sabe con qué bueyes aramos, pero hay que ver qué ganas tienen algunos de ver al chileno lejos de Heliópolis. Ya digo que tiene mucho de chino en el zapato lo de esta tarde en las entrañas de Bulgaria y a un naranjazo del frente bélico, pero amarrar esa primera plaza sería un tesoro. Redundando en que vale el empate, hay que nadar y no sólo guardar la ropa, conque adelante, ahora, Betis, ahora