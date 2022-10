Guido Rodríguez: "Vinimos a ganar y se nos van dos puntos"

El centrocampista del Real Betis reconoció poco después de terminar el partido la falta de oportunidades para pasar del empate conseguido frente al Cádiz. "Intentamos, generamos, pero nos faltaron más jugadas de peligro", asumió un Guido que achacó la dificultad de entrar en "las dos líneas de cuatro que plantó el Cádiz".

Pese a ello, el "5" bético presumió de portería a cero ya que "los defensores y Claudio Bravo lo hicieron bastante bien", en un partido donde "es importante mantener la portería a cero". El centrocampista, eso sí, lamentó no poder aprovechar esa puerta a cero porque "tenemos gente arriba para convertir".

Guido cree que el Betis perdió dos puntos porque "vinimos a ganar", pese a que no dar por malo el empate cosechado: "Es un punto y hay que seguir".

El próximo partido será frente al Atlético de Madrid este domingo en el Benito Villamarín, en el que no podrá estar Sergio Canales, que vió dos cartulinas amarillas seguidas por protestar a Mateu Lahoz. "No se que pasó. Se lo pregunté a Mateu y no me dijo nada. Ahora hablaré con Canales", declaró el internacional sobre la última acción del partido.