Guido Rodríguez: "Soy feliz en el Betis"

Guido Rodríguez está cómodo en el Betis. El centrocampista, ahora concentrado con la selección argentina, ha encontrado su sitio tanto en el club verdiblanco como en Sevilla, a la vez que el título copero ha supuesto un impulso más para esa conexión entre el equipo y los aficionados.

"No me esperaba esa demostración de cariño en la fiesta por la consagración en la Copa del Rey, un trofeo que el club hacía 17 años que no la ganaba. Y me pareció espontáneo, yo ya me estaba yendo después del anuncio de mí nombre y la gente empezó a cantar. Fue muy lindo. Venía con mucha ilusión al Betis, con la ilusión de hacer cosas importantes y lograr que me quisieran, pero nunca me imaginé tanto", ha comentado Guido en una entrevista en La Nación. “Estoy muy contento en el Betis desde que llegué del América mexicano; es cierto que surgieron algunos rumores, pero no han sido más que eso. Soy feliz en el club y en la ciudad", ha añadido el centrocampista sobre su futuro, ante la posibilidad de que la entidad heliopolitana pueda hacer caja con su traspaso este verano.

En la extensa entrevista, Guido también ha analizado otras cuestiones, como esas diferencias entre el fútbol europeo y el sudamericano, que él también sufrió al inicio. "Las eliminatorias sudamericanas también son muy complicadas, de verdad, nosotros vivimos partidos muy duros. Muchos viajes, hay muchos factores que las hacen muy complicadas. A muchos europeos les costaría ganar en Sudamérica, por el ambiente, por las canchas, por la velocidad de la pelota. Me pasó a mí cuando llegué a España: tuve que adaptarme hasta al césped, que condiciona el rodaje de la pelota. Pero bueno, los calendarios ya casi no nos dejarán cruzarnos con más europeos, es la realidad. Lo importante es que el grupo está maduro. Este equipo quiere más, y lo va a sentir el que se ponga adelante", ha indicado Guido, que también ha desvelado su sueño de regresar algún día a River Plate, el club donde creció como futbolista: "Mi ilusión es volver a jugar en River, claro, me encantaría volver a River algún día. Estuve de los 7 a los 21 años. Participé de varios títulos del principio de la gestión de Marcelo, pero me gustaría, claro, tener otro protagonismo en el futuro. Pero depende de tantas cosas ese futuro que hoy no tiene sentido avanzar, más allá de las intenciones. A mí me gustaría probarme, regalarme más tiempo en el fútbol argentino. Me fui muy pronto. Estuve muy poco".