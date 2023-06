Guido Rodríguez, tres vías y sólo dos viables para el Betis

Después de tres veranos con pocos movimientos el Betis afronta un mercado estival decisivo para darle a la plantilla un plus de competitividad, tanto cuantitativa como cualitativamente. Renovado Claudio Bravo y Guardado todavía por hacerse oficial, sólo con reponer las vacantes de Víctor Ruiz y Joaquín ya igualaría las incorporaciones del año pasado (Luiz Felipe y Luiz Henrique). A ello hay que unir la más que posible venta de William Carvalho, que sigue negociándose con un Al-Nassr que aprieta aprovechando las necesidades económicas del club, además de cubrir las peticiones de Manuel Pellegrini de dotar al equipo de un punto más de físico y velocidad.

Pero no todo es fichar en verano. Vuelven los cedidos y el técnico no cuenta con algunos de ellos y hay que buscarles una salida y Ramón Planes afronta un reto mayúsculo para resolver la situación de Guido Rodríguez: vender o renovarlo.

El argentino cumple contrato en 2024 y con la tesorería bajo mínimos pensar en que uno de los mayores activos, quizá el único tras la lesión de Fekir, se marche gratis dentro de un año sería un golpe duro a la gestión de la entidad, que no firma una gran venta desde enero de 2020 cuando Lo Celso se fue al Tottenham por 30 millones de euros, después de abonar otros 15 por la cesión. Eso sí, el PSG tenía un 20% de sus derechos y el Betis lo fichó por 22 millones. Antes, en verano de 2019, Pau López se fue a la Roma en una operación cifrada por el club italiano en 23,5 millones más unas cantidades del pase de Sanabria que aún estaban en el aire. En 2018 el Betis vendió a Fabián al Nápoles por unos 30 millones y un año antes Dani Ceballos se fue al Real Madrid por 16,5 millones.

Operaciones que permitían al Betis seguir fichando y reforzando su plantilla, pero son ya demasiados mercados sin ingresar importantes cantidades, más allá de los 13,5 millones que el Aston Villa pagó por Álex Moreno, una cifra barata para la proyección del lateral teniendo en cuenta los números en traspasos que pagan los clubes de la Premier.

La tercera opción, que se fuera libre al final del próximo curso, sería la peor para el Betis

En el último acto público tanto José Miguel López Catalán, vicepresidente de la entidad, como Ramón Alarcón, CEO, hablaron de las dificultades económicas. "Pero crecer no es fácil y para hacerlo hay que invertir. Es una de nuestras máximas. La economía del club está tocada desde la pandemia. Hemos demostrado que sabemos estirar los recursos al máximo, pero el reto es lograr el equilibrio económico para competir a largo plazo", decía el primero. El segundo añadió que aunque "el valor de mercado de la entidad es de 440 millones, el balance económico es negativo debido todavía a las pérdidas de la pandemia, por lo que los números no son todo lo buenos que deberían ser". Ya el verano pasado el Betis confiaba en hacer una gran venta y no llegó ninguna oferta que se valorara por William Carvalho, Fekir, Borja Iglesias ni Canales, pese a que se escuchaban propuestas por todos.

Igual pasa este verano. Cualquiera está en venta. La plantilla completa, en el escaparate, pero sólo Guido Rodríguez es la opción más viable de hacer caja. Pero el argentino cumple contrato en 2024 y a sus 29 años el panorama apenas ofrece tres salidas, sólo dos viables para el Betis: renovación, venta o seguir una campaña más y negociar con quien quiera a partir del próximo mes de enero para irse con la carta de libertad.

Guido Rodríguez ha expresado muchas veces que en Sevilla es feliz, pero la carrera de un futbolista es la que es y las palabras se las lleva el viento. "Es un honor para mí estar jugando aquí, ya dije lo que disfruto y disfruté jugando aquí estos años y viviendo aquí. Mi agente está llegando a Sevilla, están hablando y ahora lo harán personalmente. Es algo que me tiene muy tranquilo, siempre estuve igual y es cuestión de que empiecen las charlas y que las cosas vayan bien. Hay una buena relación y eso es lo importante", dijo a principios de año. Antes incluso, en la junta de accionistas de diciembre, el presidente, Ángel Haro aseguraba que "a la vuelta del Mundial hablaremos". "Estamos contentos con Guido y nos gustaría ampliar la relación contractual. Yo creo que él está contento. También puede haber alguna oferta importante y hay que valorar todas las opciones".

Pero, como el verano pasado, no han llegado esas esperadas ofertas, no hay avances con la renovación y la situación cada vez es menos favorable para el Betis, que pierde con el paso de los días su posición de ventaja y es el jugador y sus representantes los que van cogiendo la sartén por el mango.