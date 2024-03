Guido, sobre el autogol de Sokratis: "Salto y no lo dejo ver el balón"

Guido Rodríguez no pudo tener una feliz vuelta a la titularidad en el estadio Benito Villamarín después de haber dejado atrás su lesión. Y eso que empezó abriendo el marcador con un gran gol.

El argentino reconoció que la derrota frente al Villarreal, tras ir ganando 2-1, fue una oportunidad perdida. "Sí. Estábamos en nuestra casa teníamos que ganar los tres puntos, era lo que queríamos, lo que salimos a hacer y se nos van y estamos con mucha bronca por eso", dijo ante las cámaras de Movistar a pie de césped.

El 2-2 fue especialmente duro y trascendental para el desarrollo del partido: un centro hacia dentro de Gerard Moreno, activo en los tres goles del Villarreal, y Sokratis se marcó en propia puerta en su intento de despejar. "Yo creo que no lo dejo ver a él (Sokratis), salté, no llegué a tocarla, no ve la pelota porque yo salto y el balón me pasa y nos costó mucho ese gol", lamentó y reconoció con honradez.

Es la primera vez que el Betis concatena dos derrotas este ejercicio, la del Atlético y la del Villarreal. "Todavía quedan muchos partidos, obviamente este era muy importante. Pero ya hay que pensar en el futuro, en el partido que viene e ir a buscar los tres puntos a Vallecas", dijo Guido.

Además, agradeció los gritos en pro de su renovación, el "Guido, quédate" que le dedicó la grada. "Sí lo escuché. Estoy muy agradecido por eso, por el cariño de la gente. Tenía ganas de volver a jugar de titular en casa. Hay que seguir sumando minuto a minuto"