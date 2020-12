Tras casi seis horas de Junta General de accionistas del Betis, el presidente, Ángel Haro, ha atendido a los medios para mostrarse satisfecho por seguir contando con el apoyo mayoritario de los accionistas, aunque ha reconocido que han existido momentos de crispación durante la tarde.

"Hemos ganado, no solamente en acciones, con un 30% más que la otra plataforma. También hemos ganado en número de accionistas que apoyan al órgano de administración. Evidentemente el tirón de Serra Ferrer ha ganado adeptos. El accionista que explica su crítica con educación hay que darle cabida y tengo que trabajar para ganarme su confianza. Hay otros que elevan la crispación, quizás no tenía que haber entrado, pero sí ha sido una junta concierta crispación", ha explicado el presidente, que ha sido duro con la plataforma Es posible otro Betis: "Tengo que ser duro con las formas de presentar la propuesta. Cuando hablo de ser serios, me refiero a que los proyectos hay que explicarlos bien. No se puede presentar algo a diez días de la junta, corriendo.. Hay que hacer más serios. No me ha gustado la puesta en escena. Que presenten un proyecto cuando entiendan conveniente. El consejo del Betis siempre está abierto al diálogo, transparencia... Tengo que ser duro porque no me gustan lo que han mostrado. Tenemos que dar un mensaje de unidad, hay cierta crispación en la calle. No quiero que se vea como que han ganado unos béticos y han perdido otros. Béticos somos todos, aquí no hay ni buenos ni malos. Lo que tenemos que hacer es trabajar más para que gane. Si el equipo empieza a ganar y ganar, se acaban todas las dudas".

Sobre el nuevo consejero impuesto por la plataforma, el presidente se ha mostrado a la expectativa. "Las pocas referencias que he podido pedir, es la primera vez que entra una sociedad como consejero. me imagino que será bético, no es abonado en la actualidad. No he tenido tiempo, no me he cruzado en mi trayectoria personal. Veré lo que puede aportar en el consejo"", ha señalado Haro, que no cuenta con la vuelta de Serra Ferrer: "Con la estructura que tenemos hoy no lo vemos. En su momento le ofrecimos ser asesor y él declinó. Era nuestra situación hasta estas dos semanas con declaraciones que no ayudan. Se ha montado una candidatura extraña en torno a Lorenzo. Hace semanas no hablaban de ese planteamiento".

Igualmente, Haro fue cuestionado por las palabras de Antonio Cordón, que recibió los reproches de varios accionistas. "Antonio lleva poco tiempo aquí. Está viendo una situación a la que es ajena. Quiere dar lo mejor de sí mismo y en absoluto habla de que unos béticos quieran ganar o no. Querer que pierda el bético no hay ninguno en su sano juicio que quiera que pierda", indicó el máximo dirigente bético, que finalizó hablando de la situación deportiva del equipo: "Veo una oportunidad. Al estar tan plana la Liga, si tenemos una rachita de dos o tres partidos seguidos ganando vamos a coger confianza y vernos arriba. Lo veo como una oportunidad, más que como una situación difícil. Estar muy volcados en el tema deportivo. Por eso he recalcado que no era buena este tipo de alternativa poco madurada. Hay que estar encima del entrenador, director deportivo y jugadores para que den esa intensidad que creemos que necesita el equipo. Veo profesionales que están la labor. Nosotros tenemos que poner las herramientas a los profesionales para que desarrollen su trabajo de la mejor forma posible".