Los paupérrimos resultados alcanzados en esta temporada por el Betis con la gestión de Ángel Haro y José Miguel López Catalán, los consejeros delegados y responsables de la comisión deportiva, han provocado movimientos por parte de otros accionistas, que pretenden un cambio en el modelo de dirección de la entidad.

De hecho, en las últimas semanas, el presidente se ha reunido con distintos accionistas, algunos con peso accionarial y otros que representan a plataformas de minoritarios, aunque el mensaje de Haro continúa siendo rotundo y sólo quiere en el consejo a aquellos que compartan su proyecto.

"Estamos manteniendo reuniones con accionistas y explicando el proyecto. Ellos tienen derecho a información y que vean que tenemos claro el rumbo. Lo de dar entrada o no, estamos abierto a esa posibilidad si se comparte el proyecto. Antes de compartir acciones hay que compartir proyecto", aseguró el presidente, que también dijo acordarse de los accionistas minoritarios "No me gustaría un consejo en el que estuvieran representados todos los mayoritarios y que el minoritario careciera de voz. Podría entrar alguno pero compartiendo proyecto y respetando ese Betis de los béticos".

A la espera de esos movimientos de otros grandes accionistas, Haro volvió a poner sus cartas encima de la mesa, dejando claro que su modelo de gestión permanecerá inalterable y a la espera de que con el cambio de entrenador y la posible llegada de un director deportivo se alcancen unos resultados más acordes al presupuesto manejado por la entidad verdiblanca.