El presidente del Betis, Ángel Haro, aprovechó la rueda de prensa de presentación de Antonio Cordón como nuevo director general deportivo del club para felicitar públicamente al Betis Deportivo por su ascenso a Segunda B. Respecto a Cordón, Haro ha destacado la experiencia para su contratación durante cuatro años. "Estoy seguro de que hará valer su experiencia en el Villarreal o en el Mónaco. Nos acercamos a la línea marcada por el club con tres direcciones generales. Estamos en lo correcto, es donde queríamos estar y es donde estamos. Ha habido un entendimiento claro desde que le presentamos el proyecto de club, le gustó”, apuntó el presidente bético para matizar otros argumentos en los que restó importancia a la presencia de un director general deportivo.

Haro continuó con su alocución y con los argumentos a favor de la llegada de Cordón. “Nosotros también quedamos encantados con él y fue una negociación bastante rápida desde hace un par de semanas. Antonio es un experto en captación de jóvenes talentos, generando grandes plusvalías en sus operaciones. Grandes dotes de gestión, integrador de grupos y nos aportará el rigor necesario para ayudarnos a ganar”.

Llegados a ese punto el máximo mandatario bético se refirió particularmente a su lugarteniente en el club. “Quiero hacer una mención de agradecimiento a José Miguel López Catalán por el esfuerzo y el énfasis para que estén aquí personas como Cordón o Pellegrini. A partir de ahí también quiero trasladar la exigencia a los que se visten de corto, porque la alegría de los béticos pasa por ganar partidos. Yendo juntos, con trabajo, esfuerzo y humildad, vamos a conseguir los objetivos".

Director deportivo "No hay un cambio de criterio, siempre hemos visto necesaria esa figura, pero no teníamos la persona adecuada"

Se le preguntaba a Haro por el cambio de criterio respecto al director deportivo, pero él no lo veía de esa manera. "Siempre hemos visto necesaria la figura del director general deportivo, aunque en la época de Lorenzo como vicepresidente sí entendíamos que no era necesario y se tapaba con trabajo del resto del grupo", sostuvo el presidente bético. "No recuerdo haber dicho que no es necesario un director deportivo, pero si lo he dicho sería en un estado lamentable. Siempre he tenido claro que quería un club bien estructurado con una dirección general deportivo. Hemos encontrado la persona adecuada y, por tanto, no ha lugar ya. Cuando no tienes la persona adecuada no se puede trabajar de otra manera".

Haro también hizo una ligera referencia a la foto del encuentro con los presidentes del Sevilla y del Cádiz en la localidad de Zahara. "Veraneamos en el mismo sitio y el dueño del restaurante nos pidió que nos hiciéramos una foto y charlamos y poco más".