Haro: "Mi sueño es ganar una Liga con el Betis, pero lo razonable es estar en Europa"

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha repasado la actualidad del equipo verdiblanco, en la que ha expresado de que el club siga creciendo gracias a la mejora en el aspecto deportivo. "Mi sueño sería ganar una Liga con el Betis, pero lo razonable es que estemos asiduamente en Europa", ha dicho Haro en la cadena Cope, donde también ha indicado que la ciudad deportiva será una realidad a corto plazo, mientras que tiene en mente finalizar la obra del Benito Villamarín.

Planificación: "La comisión deportiva trabaja codo a codo, cada uno manifiesta su opinión. La planificación si no es de diez es de nueve. Se dudó un poco con el lateral izquierdo, valoramos tener un mediocentro fuerte como Lo Celso, confiamos en Júnior y había otras opciones para el lateral izquierdo. Lo Celso fue la primera opción, a mediados de junio, pero el PSG quería una venta y cuantiosa. Abrimos la opción de Rafinha, el Barcelona tampoco la quería. Accedieron a la opción de compra, pero el jugador no quiso un contrato a largo plazo. En 48 horas sacamos una negociación muy favorable para el Betis".

Sevilla: "Lleva unos años haciéndolo bien, tiene unas cuentas saneadas, pero como dirigente del Betis tengo que pensar que debemos estar por encima del Sevilla en todos los aspectos. No es faltarle al respeto es pensar en nuestro potencial. El Sevilla no está en declive, se está siendo muy crítico con el órgano de gestión, aunque no me quiero meter en eso. El Betis estaba a años luz, ahora estamos en una línea de crecimiento y estaremos peleando. No nos hemos planteado una posición determinada, es el siguiente partido. Deportivamente está para competirle al Seville de tú a tú, económicamente está por encima. Nosotros estaremos en torno a los 130 millones de euros y ellos en 200. El término cambio de ciclo no va a haber esa diferencia tan abismal entre nosotros. El Sevilla sigue teniendo un gran equipo, es el cuarto o quinto presupuesto. Tienen que pasar muchas cosas para que no sean un equipo competitivo en los próximos años".

Objetivo: "Debemos competir en las tres, la Liga es muy importante, es la que te permite seguir creciendo. La Europa Liga es un grupo muy apetecible, debe intentar superar la fase de grupos. Y la Copa hasta donde llegue. Tenemos equipo para competir en las tres competiciones con garantías. Mi sueño como presidente es ganar una Liga, pero lo razonable es que el Betis tiene que estar compitiendo por Europa, habrá un año que no vaya, dos que sí. Eso es lo razonable. Champions son palabras mayores, con presupuestos como el Valencia. Si ese es el objetivo a corto plazo caeríamos en frustración. Para entrar en Champions, no vale hacerlo de manera testimonial. Hay que tener una estructura, dos plantillas de nivel top. Tengo en mente ganar una Liga, lo máximo posible, pero hay que aspirar a estar en competición europea".

Proyecto: "El Betis tiene su propia identidad, alguna vez me he referido al Atlético. Hace diez o doce años estaba como el Betis y hoy tiene un valor brutal. El Betis tiene ese potencial. A medio plazo tenemos planteado terminar el estadio. Con la obra de Gol Sur el estadio parece otro. EL objetivo es terminar a Preferencia, tener crecimiento depotvo que nos va a dar crecimiento económico. Son inversiones de 30-35 millones de euros. A medio plazo se contempla esa obra. En mi primer año de presidente arrastrábamos una inversión de 8 millones de euros. Un Betis de 45 millones de presupuesto con uno de 130 es otro mundo. Mi primer año no fue bueno y por eso dije que si se repetía no seguía. El crecimiento lleva aparejados ventas, las inversiones no pueden ser mayores que las desinversiones. El miedo es cuando hay que malvender, cuando te pagan la cláusula, no".

Ciudad deportiva: "Está cerca, con el que hay más sintonía es el de Dos Hermanas. Va a ser una de las mejores ciudades deportivas de Europa. No será de una vez, pero sí por fases. Con lo que tenemos ahora es escasa para la cantera. No tiene sentido tener entrenando a los escalafones inferiores fuera del Betis. Valdebebas tiene 20 hectáreas, esto sería de 16-18".

Polémica del derbi: “Es una jugada difícil. Lo primero es que Banega dijo que el Betis había sido justo vencedor. El Sevilla vino más replegado, sin querer faltarle al respeto. El jugador no tendría que haber llegado a ese punto del partido, estaba muy acelerado. Se pita una falta por obstaculizar, la expulsión es justa. Entiendo que cada aficionado tenga su opinión, la jugada es compleja. De ahí a decir que en otros deportes es una falta en ataque, me parece demasiado”.

Jugar en Estados Unidos: "Tendría que ser algo, pensarlo muy bien, una cantidad importante y tener en cuenta la sensibilidad del bético. Un partido fuera se podría afrontar, uno en casa habría que analizarlo con detenimiento. Hemos tenido un incremento constante se está haciendo un gran trabajo en la Liga. Hay que potenciar la marca Liga, debe ser global".