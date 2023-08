Haro se defiende atacando: "El Betis seguirá en mano de los béticos"

Acabada la pretemporada, en una semana arranca el campeonato liguero y la pelotita empezará a hablar. Pero habrá mucho más e lo que hablar en este inicio de curso en clave verdiblanca, con la fecha clave del 25 de agosto y la junta de accionistas en la que se debatirá la posible ampliación de capital, "lo mejor que puede ocurrirle al Betis", dijo Ángel Haro, presidente de la entidad, cuando hizo el anuncio.

Dos partidos disputará el Betis antes de esa fecha: visita al Villarreal y recibir al Atlético en el Benito Villamarín. Lo que haga el equipo en esas difíciles jornadas no tendrá influencia en las posturas de los accionistas, pues ya los titulares de grandes paquetes accionariales han mostrado su oposición hasta el punto de hablar de denuncias.

Por ello Haro se defendió atacando en una entrevista a ABC asegurando que "se puede votar sí o no, pero acusar de negligencia al consejo o decir lo que están diciendo no es de recibo". "Hubo miembros de la oposición que no hace años sino en noviembre de 2022 nos planteaban un acuerdo en el que votarían sí a una ampliación de capital acudiendo a todas las rondas y proponiendo una futura venta conjunta. Tengo claro que a muchos de ellos lo único que le preocupa es rentabilizar su patrimonio y sacar plusvalía, no el Betis de los béticos. Hablan de que queremos controlar el Betis y hemos ganado juntas en situaciones mucho peores. Y yo no quiero vender las acciones del Betis", señaló.

En este sentido el presidente del club aseguró que no mandará ningún capital extranjero en la entidad como respuesta a quienes lo acusan de querer vender el Betis en un futuro: "Desde que hemos tomado la determinación de proponer la ampliación a la junta hemos buscado recursos de financiación entre varios socios y lo afrontaremos con fondos propios o los recursos que veamos oportunos. El único contacto que hemos tenido con algún fondo es que vino a hablar con nosotros alguien que previamente se había sentado con la oposición. Lo que tenemos claro es que no habrá ningún fondo que controle el Betis. El Betis de los béticos es que esté el accionariado atomizado y que no haya ni uno ni dos que tengan el 51%. Es imposible que todos estemos de acuerdo, pero todos somos béticos. En ningún caso se va a dar entrada a capital extranjero en el club. El Betis seguirá en manos de béticos, con un cambio en la correlación de fuerzas entre los mayoritarios, según acudan o no a la ampliación, y con un contrapeso de miles de accionistas minoritarios. Me gustaría que la oposición fuera a la ampliación para mantener el equilibrio de fuerzas".

Es por ello que Haro sigue afirmando que el Betis seguirá siendo de los béticos pese a la ampliación de capital: "Tenemos 13.000 accionistas aproximadamente que aglutinan alrededor del 50% de las acciones. La otra mitad está en manos de accionistas mayoritarios. Con esta ampliación, el porcentaje de estos podría aumentar, pero en ningún caso se llegaría a la situación de un accionista mayoritario con un 51%. Se mantendría el actual modelo de grupos con el contrapeso de los pequeños accionistas, cifra que podría crecer en este proceso por la cesión del derecho de suscripción preferente. Si hubiéramos llegado a aquel acuerdo que proponían en noviembre sí que se hubiera acabado el Betis de los béticos", afirmó.