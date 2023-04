En Heliópolis, dos rivales muy heridos

LACERANTES sus respectivas heridas, así llegan a la cita de esta tarde en Heliópolis Betis y Espanyol. Situaciones diferentes, muy diferentes, las que viven ambos, pero plagadas de urgencias por diferentes motivos. Están los periquitos sumidos en el pozo más siniestro que te reserva el fútbol y anda el Betis preguntándose qué es lo que está pasando. O sea que cada cual con su cada cuala, que en este juego raro es el que no se juega algo, o mucho.

El Espanyol cambió de capitán en el puente de mando, pero la llegada de Luis García no hizo de revulsivo en el debut y ahí anda como penúltimo de la clasificación y a dos puntos del flotador, lo que conlleva que con un triunfo esta tarde en Heliópolis podría respirar. Y espera un Betis que está sufriendo más de lo debido por ausencias que, aun siendo importantes, no deberían ser irremediablemente tan decisivas y que están dejando al aire unas carencias indudables.

Fekir y Canales son importantísimos, no cabe la menor duda, pero también resulta indudable, e incomprensible, que el nivel ofrecido la tarde del Cádiz no fue de recibo. Ese desquiciamiento generalizado que tuvo su culmen en el segundo gol cadista y en la acción de Ruibal con Fali no es admisible en un equipo que se ha llevado el curso en los pisos altos de la tabla. De ahí que el otro día, en plena resaca de esa debacle, clamáramos por la decisiva y urgente actuación de Pellegrini.

Hablar de este partido como de partido trampa no tiene sentido, pues en una trampa sólo se cae de forma inesperada y no es precisamente inesperado el cúmulo de dificultades que puede oponer un equipo asfixiado y perentoriamente necesitado de un triunfo. Y para evitar una esaborición, la normalidad que impone Pellegrini debe aflorar más pronto que tarde. O sea, tocar a zafarrancho de combate y sin perder la compostura es lo que toca para reencontrarse con el Betis real.