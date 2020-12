Hoy en Los Cármenes, mañana en Villamarín

Vivimos con tantas prisas y con el nivel de exigencia tan alto que, por ejemplo, en el Betis se está a diario en el filo del alambre. Tan al filo del alambre que cada Junta General se afronta como un examen de fin de curso y con la espada de Damocles siempre pendiendo sobre la cerviz del mandarín de turno. Hoy juega un importante partido en Granada y mañana se pone en juego la estabilidad; o sea, que se vienen encima dos partidos en uno.

Si gana esta tarde en Los Cármenes, el toro de mañana saldrá de chiqueros boyante y sin echar la cara arriba. Si la tropa de Pellegrini se tira hoy al callejón, el panorama se le presenta como si de chiqueros saliese un miura con cinco yerbas y dos pitacos de aquí te espero. ¿Y eso es lógico? Para un servidor de Dios y de usted no lo es, claro que no, cómo va a serlo. Pero el universo Real Betis Balompié es así como pinta y no sólo ahora, sino desde el principio de los tiempos.

La gestión de Ángel Haro al frente del club de las trece barras con corona tiene sus claroscuros, claro que sí. La entidad está impoluta de puertas adentro y no ha dado de sí lo apetecido en la yerba, luego verdes las siegan. Están en su derecho los que acosan desde fuera con Serra bajo la pancarta, claro que sí. Son tan accionistas como los que están en el puente de mando y bien hacen con estar a la espera de relevarles, pero no estaría mal dejarse de tanta balacera cruzada.

La cita es esta tarde en el santuario de los béticos y bien estaría que las formas se guardasen y las trincheras se uniesen por el bien de todos, que es el del Real Betis Balompié. No puede ser que la gestión del club esté siempre en almoneda por culpa de una pelota que entra menos de lo que se desea. No debemos olvidar que en toda la historia del Betis, la pelotita entró en la portería rival menos de lo que el bético desea, conque ojalá gane en Granada y haya buen rollo mañana.